Назарбаев принял премьер-министра РК и акима Нур-Султана

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял премьер-министра Аскара Мамина и акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи с Маминым были обсуждены результаты социально-экономического развития страны по итогам 7 месяцев текущего года, сообщается на сайте Елбасы.

Нурсултан Назарбаев уделил особое внимание процессу восстановления социально значимых объектов и жилого сектора города Арыси, а также предпринимаемым мерам по развитию Туркестана.

Во время встречи также были рассмотрены вопросы привлечения иностранного капитала в национальную экономику и улучшения инвестиционного климата в регионах страны.

В завершение Елбасы подчеркнул важность совместной работы правительства и партии Nur Otan по обеспечению соответствующего контроля за реализацией государственных и отраслевых программ, в том числе программ "Нурлы жол", "Нурлы жер" и индустриально-инновационного развития", - говорится в сообщении.

Кроме того, Елбасы принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова.

Первому Президенту Казахстана была представлена информация о текущих показателях экономического развития столицы. Также Нурсултан Назарбаев был проинформирован о предпринимаемых мерах по повышению качества жизни людей и оказанию социальной поддержки жителям города", - говорится в сообщении.

Елбасы особо акцентировал внимание на вопросах привлечения инвестиций в экономику столицы и создания комфортных условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса.

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