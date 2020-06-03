Назарбаев принял секретаря Совета безопасности

Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - Председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев принял помощника президента - секретаря Совета безопасности Асета Исекешева, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Елбасы подчеркнул значимость работы, проводимой Советом безопасности в новых условиях. Была отмечена особая роль Совбеза в сфере обеспечения национальной безопасности, обороноспособности, соблюдения законности и правопорядка, сообщает пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.

В свою очередь, А. Исекешев доложил о ходе исполнения решений Совета безопасности по противодействию эпидемии коронавируса и реализации антикризисных мер, связанных с обеспечением экономической безопасности.

Кроме того, Первому Президенту Казахстана была представлена детальная информация о состоянии законности и правопорядка в стране, вопросах деятельности военных, правоохранительных и специальных государственных органов, а также о перспективах развития оборонно-промышленного комплекса.

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