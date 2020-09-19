Назарбаев принял участие в презентации международного туристического хаба

Актау. 18 сентября. Kazakhstan Today - В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Первому Президенту Казахстана презентовали проект развития туристического хаба на побережье Каспийского моря, передает Kazakhstan Today.

Елбасы отметил важность развития отечественной туристической отрасли, подчеркнув, что Казахстан обладает не только уникальной природой, но и местами, имеющими историко-культурную или сакральную значимость, объектами Великого Шелкового пути, археологическими памятниками, что позволяет развивать в стране любые виды организованного отдыха, сообщает пресс-служба Первого Президента РК.

В рамках государственной программы развития туризма был проведен анализ туристического потенциала и определены наиболее знаковые объекты и регионы. Критериями отбора стал их потенциал в качестве туристического "магнита". В число топовых регионов, наряду с озерами Алаколь и Балхаш, Щучинско-Боровской курортной зоной, городом Туркестан и другими, вошел и Мангистау", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Знаковым событием для региона стало привлечение иностранного инвестора, вложившего средства в строительство на берегу Каспийского моря первого в РК комплекса для семейного отдыха с концепцией "все включено".

Председатель правления сети отелей Rixos Ф. Таминдже представил проект развития пятизвездочного курортного отеля класса люкс Rixos Water World Aktau, а также рассказал о дальнейших перспективах расширения туристического кластера за счет привлечения казахстанских и иностранных инвесторов.

Нурсултан Назарбаев отметил, что это только первый шаг на пути создания масштабного международного туристического хаба на Каспии, где теперь с высоким комфортом смогут отдыхать как казахстанцы, так и зарубежные гости.

Кроме этого, Первый Президент Казахстана подчеркнул, что особое значение имеет и тот факт, что курортная зона на каспийском побережье создает новые рабочие места. В ходе мероприятия было отмечено, что развитие кластера в регионе позволит создать порядка 50 тыс. рабочих мест, а также привлечь на реализацию проекта около 2 млрд долларов.

За годы независимости мы сделали многое. Неизвестный ранее Казахстан сейчас занимает достойное место на карте мира. Мы построили новую столицу. Она служит сегодня ориентиром для развития других областных центров и регионов. Я планирую посетить город Туркестан - священное для всех мусульман место. За последнее время эта древняя столица Казахского ханства преобразилась и имеет сегодня большой туристический потенциал", - отметил Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что шаги по целенаправленному развитию туризма дадут большой положительный эффект на экономику не только отдельных регионов, но и всей республики в целом.

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