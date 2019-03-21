Назарбаев прокомментировал убийство Дениса Тена: есть претензии к полиции

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал убийство спортсмена Дениса Тена и необходимость реформирования полицейской службы, передает корреспондент агентства.





"Мы делали опрос населения (о работе полиции. - Прим агентства). И я тогда посмотрел: претензии к правоохранительным органам. Особенно то, что случилось с нашим спортсменом Денисом Теном, всколыхнуло. Хотя сводки каждый день читаю, есть, к сожалению, и дорожно-транспортные происшествия, в которых каждый день умирают 10-15 человек, и убийства происходят - 5, 6, 7 человек в день. Но этот случай резонансный, и сейчас как раз суд идет над теми, кто совершил это преступление", - сказал глава государства.





При этом он отметил, что "в целом есть претензии к полиции, к судебным органам".





В этой связи ранее был предложен ряд мер по реформированию правоохранительной системы. "Во-первых, нам надо создать новый образ полицейского. Для этого сейчас договорились: сокращаем чиновничество от полиции в огромном количестве. Из 12 учебных заведений остаются пять. Один командир на троих у них! Сейчас (будет) один к пяти, хотя бы. И на все эти сэкономленные зарплаты повышаем заработную плату полицейских", - пояснил Нурсултан Назарбаев.





Во-вторых, по его словам, изменится система подготовки полицейских. "На Западе Академия полиции - это полгода, у нас пять лет учат! Никакой пользы от этого нет. Вот в этих пяти учебных заведениях мы создадим такие условия, когда пять-шесть месяцев обучают его, дают ему звание - и идет работать. Я думаю, что многие ребята, которые заканчивают юридические факультеты всяких вузов, можно их туда привлечь: на хорошую зарплату, на хорошую работу, плюс социальный пакет", - сказал глава государства.





"Доверие граждан к полицейским должно быть", - заключил он.





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