Назарбаев проведет заседание политсовета Nur Otan

Фото: Официальный сайт первого президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Заседание политического совета партии Nur Otan пройдет в ноябре текущего года. На нем планируется обсудить работу самых активных партийцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первый президент Казахстана, председатель партии Nur Otan принял своего заместителя Бауыржана Байбека. Собеседники обсудили реализацию предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!", а также итоги первых прямых выборов сельских акимов, сообщает сайт Елбасы

В текущем году партия провела несколько серьезных кампаний: мы приняли участие и победили на выборах в Мажилис Парламента, также впервые в истории состоялись выборы сельских акимов. Центральным аппаратом и филиалами партии на местах была проведена большая работа. В ноябре планируется проведение расширенного заседания Политического совета партии. На нем необходимо будет отметить работу активных партийцев, отличившихся по результатам проведенных кампаний", - сказал Назарбаев.

Он поручил Бауыржану Байбеку обеспечить качественную подготовку к проведению расширенного заседания Политического совета.

Кроме того, важно проконтролировать исполнение педвыборных обещаний и продолжить работу с населением, добавил Елбасы.

Зампред Nur Otan доложил о результатах выборов сельских акимов, отметив активное участие членов партии и электората в этом процессе.

По итогам прямых выборов сельских акимов представители нашей партии победили в 86% округов. По линии партии 35% - новые лица. В целом корпус акимов обновился на 50%. Средний возраст - 46 лет, женщин - 11%, молодежи - 14%", - сказал Бауыржан Байбек.

По его словам, с начала года в общественные приемные партии обратилось более 103 тысяч человек, проведено 20 тысяч приемов граждан. Также на партийный контроль в регионах взято свыше 4,5 тысячи острых социальных вопросов, поступивших по линии общественных советов.

В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву также был представлен отчет об исполнении предвыборных индикаторов, информация о предпринимаемых партией мерах по поддержке молодежи и социально уязвимых слоев населения, а также о деятельности по обеспечению партийного контроля в регионах.

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