Назарбаев проведет заседание политсовета Nur Otan

Фото: Официальный сайт первого президента Казахстана
Первый президент Казахстана, председатель партии Nur Otan принял своего заместителя Бауыржана Байбека. Собеседники обсудили реализацию предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!", а также итоги первых прямых выборов сельских акимов, сообщает сайт Елбасы.
В текущем году партия провела несколько серьезных кампаний: мы приняли участие и победили на выборах в Мажилис Парламента, также впервые в истории состоялись выборы сельских акимов. Центральным аппаратом и филиалами партии на местах была проведена большая работа. В ноябре планируется проведение расширенного заседания Политического совета партии. На нем необходимо будет отметить работу активных партийцев, отличившихся по результатам проведенных кампаний", - сказал Назарбаев.
Он поручил Бауыржану Байбеку обеспечить качественную подготовку к проведению расширенного заседания Политического совета.
Кроме того, важно проконтролировать исполнение педвыборных обещаний и продолжить работу с населением, добавил Елбасы.
Зампред Nur Otan доложил о результатах выборов сельских акимов, отметив активное участие членов партии и электората в этом процессе.
По итогам прямых выборов сельских акимов представители нашей партии победили в 86% округов. По линии партии 35% - новые лица. В целом корпус акимов обновился на 50%. Средний возраст - 46 лет, женщин - 11%, молодежи - 14%", - сказал Бауыржан Байбек.
По его словам, с начала года в общественные приемные партии обратилось более 103 тысяч человек, проведено 20 тысяч приемов граждан. Также на партийный контроль в регионах взято свыше 4,5 тысячи острых социальных вопросов, поступивших по линии общественных советов.
В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву также был представлен отчет об исполнении предвыборных индикаторов, информация о предпринимаемых партией мерах по поддержке молодежи и социально уязвимых слоев населения, а также о деятельности по обеспечению партийного контроля в регионах.
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