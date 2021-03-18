Назарбаев провел ряд назначений в Совбезе

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел ряд кадровых перестановок в Совете безопасности, передает Kazakhstan Today.
Решениями Первого Президента РК назначены:
Уразгулов Расул - заведующим отделом общих вопросов безопасности Совета безопасности РК;
Есин Данияр - заведующим ситуационным центром Совета безопасности РК.
Кроме того, в связи с переходом на другую работу Бекжигитов Русланбек и Абдакасов Ерлан освобождены от должностей.
Бекжигитов Русланбек Кенесбекович от должности заведующего отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан; Абдакасов Ерлан Сатыбаевич от должности заведующего ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службе Елбасы.
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