Назарбаев провел ряд назначений в Совбезе

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел ряд кадровых перестановок в Совете безопасности, передает Kazakhstan Today.

Решениями Первого Президента РК назначены:

Уразгулов Расул - заведующим отделом общих вопросов безопасности Совета безопасности РК;

Есин Данияр - заведующим ситуационным центром Совета безопасности РК.

Кроме того, в связи с переходом на другую работу Бекжигитов Русланбек и Абдакасов Ерлан освобождены от должностей.

Бекжигитов Русланбек Кенесбекович от должности заведующего отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан; Абдакасов Ерлан Сатыбаевич от должности заведующего ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службе Елбасы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства