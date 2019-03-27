Назарбаев провел совещание по вопросам развития города Туркестана

Астана. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Астане прошло совещание по вопросам развития города Туркестана под председательством главы государства Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.





Открывая совещание, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость оперативного принятия мер по запуску процесса застройки города Туркестана.





"Туркестан является священным городом для нашего народа. По вопросу дальнейшего развития города мы провели все необходимые обсуждения, дали соответствующие поручения и выделили необходимые средства. Время прошло, но ничего не было начато. Нужно приступить к выполнению намеченных планов по строительству центра области", - сказал президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что приоритетными направлениями являются строительство административно-делового центра города, жилых массивов и объектов социального назначения.





В ходе совещания были заслушаны доклады первого заместителя премьер-министра А. Мамина, акима Туркестанской области Ж. Туймебаева, министра культуры и спорта А. Мухамедиулы и председателя комиссии международного архитектурного конкурса А. Зикирина о реализации концепции генерального плана Туркестана, в том числе о планах по возведению новых объектов в городе.





В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений, в том числе в сфере улучшения энергообеспечения и водоснабжения областного центра, акцентировав при этом внимание на важности использования возобновляемых источников энергии, сообщила пресс-служба Акорды.





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