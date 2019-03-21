Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонные разговоры с главами России, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси и премьер-министром Армении, передает Kazakhstan Today.

В беседе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсуждено решение Назарбаева прекратить исполнение полномочий президента РК с 20 марта 2019 года, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в беседе с Елбасы выразил огромное сожаление в связи с принятым собеседником решением о сложении полномочий президента РК. Глава Узбекистана назвал Назарбаева "великим политиком и президентом, который способен принять такое решение".

Глава Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре выразил сожаление в связи с принятым решением Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий президента РК. Глава Кыргызстана отметил огромный вклад Назарбаева в укрепление братских отношений между народами двух стран.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко также выразил искреннее сожаление в связи со сложением полномочий президента РК Нурсултаном Назарбаевым. Глава Беларуси отметил, что высоко ценит многолетнюю дружбу с Назарбаевым и добрые отношения, которые сложились между Казахстаном и Беларусью.

В телефонном разговоре с Елбасы премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выразил сожаление в связи с принятым Нурсултаном Назарбаевым решением и подчеркнул значительную его роль в развитии успешного взаимодействия между двумя странами.

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