Назарбаев провел встречу с секретарем Совета безопасности

elbasy.kz

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял секретаря Совета безопасности Асета Исекешева, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев указал на важность осуществления контроля состояния национальной безопасности, соблюдения законности и обеспечения правопорядка в условиях пандемии, сообщает сайт Первого Президента.

Елбасы отметил необходимость обеспечения эпидемиологической безопасности в связи с послаблением карантина.

С сегодняшнего дня принято решение о смягчении карантинных мер. Однако люди должны понимать всю ответственность. Каждый человек должен беречь собственное здоровье", - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь, Асет Исекешев доложил о проводимой работе аппарата Совета безопасности по анализу и предупреждению возможных рисков и угроз.

На постоянной основе проводится анализ рисков и угроз, по каждому направлению осуществляется мониторинг и предлагаются меры по их решению. Сейчас основной вопрос - это пандемия коронавируса. Аппарат Совета безопасности с учетом решений совета осуществляет мониторинг ситуации, вносит конкретные предложения и рекомендации по ряду вопросов. Относительно криминогенной обстановки, в целом по стране количество преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 34%. Ситуация контролируемая. Наблюдается хорошая динамика по снижению преступлений по ряду направлений", - сказал Исекешев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства