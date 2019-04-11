Назарбаев провел заседание Совета безопасности

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане состоялось заседание Совета безопасности под председательством Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

На заседании были рассмотрены вопросы социально-экономического развития страны и обеспечения экологической безопасности.

Открывая совещание, Нурсултан Назарбаев отметил, что произошедшие политические события вызвали большой интерес мировой общественности.

Я хочу выразить признательность мудрости и единству казахстанцев, особенно проявившихся в этот поворотный момент нашей истории. Все эти дни в мой адрес приходят огромное количество писем, телеграмм государственных и общественных деятелей, производственных коллективов нашей страны, поступает множество телефонных звонков от глав зарубежных государств и международных организаций с выражением поддержки и одобрения", - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана заверил, что государство будет и дальше сохранять выработанный курс, направленный на процветание и устойчивое развитие страны.

Достойно пройдя через все испытания, мы построили успешную страну, которую знают и уважают во всем мире. Меня, как основателя современного Казахстана, волнует будущее нашего государства и благополучие граждан. Все мои поступки и действия продиктованы именно этим", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Председатель Совета безопасности отметил важность дальнейшей реализации стратегических программ в интересах народа Казахстана.

Системное выполнение программ является ключевым условием нашего развития. Мы должны продолжить работу по обеспечению людей жильем, работой, качественным медицинским обслуживанием и образованием, а также поддержке нуждающихся. Все это – инвестиции в светлое будущее", - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день страна обладает хорошими возможностями для дальнейшего роста экономики и преодоления глобальных вызовов.

В ходе совещания были также заслушаны доклады первого заместителя премьер-министра – министра финансов А. Смаилова и министра энергетики К. Бозумбаева.

Комментируя выступление докладчиков, Елбасы указал на необходимость обеспечения надлежащего контроля экологической обстановки в регионах и пресечения нарушений норм законодательства в данной сфере. Нурсултан Назарбаев отметил, что эти меры направлены, в первую очередь, на повышение качества жизни населения.

По итогам заседания правительству, акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент были даны конкретные поручения.

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