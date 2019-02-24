Назарбаев раскритиковал методы Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляции

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев представил главе государства Нурсултану Назарбаеву отчет об итогах деятельности финрегулятора за 2018 год, а также информацию о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке страны, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, президент Казахстана, отметив позитивную динамику ряда экономических индикаторов, остановился на вопросе эффективности предпринимаемых мер по снижению уровня инфляции.

"Инфляция на уровне 5,3% - это хороший показатель. Однако он достигается за счет сокращения объема ликвидности на рынке, а не эффективности экономики. Национальный банк и правительство плохо работают в данном направлении. Изымая деньги, можно снижать инфляцию еще больше, при этом неизвестно, каким образом такое решение отразится на экономике. Вместе с тем следует отметить заметное уменьшение количества долгосрочных кредитов", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства, указав на принятие ряда поправок в действующее законодательство, также подчеркнул необходимость проведения соответствующего надзора в данной сфере со стороны Национального банка.

В свою очередь, Данияр Акишев доложил о факторах, влияющих на изменение курса национальной валюты.

"Обменный курс тенге к доллару США за год снизился на 15,6%. Основными причинами стали внешние факторы. Мировые цены на нефть остаются очень волатильными. Такими же являются и внешние условия, в том числе сохраняющаяся протекционистская и санкционная политика. Однако режим свободного плавания обменного курса позволил нам абсорбировать все шоки и сохранить золотовалютные резервы, которые на конец прошлого года составили $30,9 млрд. Активы Национального фонда в иностранной валюте составили $57,7 млрд", - сказал председатель Национального банка.

Говоря о проводимой работе в сфере кредитования и оздоровления финансового рынка, Акишев отметил, что за счет улучшения финансового сектора дается возможность развиваться здоровым игрокам рынка. "Считаю, что после принятых мер, объемы кредитов значительно возрастут. Мы ожидаем, что в 2019 году увеличение составит более 10%, что выше номинального ВВП. Соответственно, кредиты станут более доступными, и ситуация постепенно улучшится. Мы выступаем в пользу более сбалансированного, нежели взрывного роста, который в будущем может привести к проблемам", - сказал председатель Национального банка.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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