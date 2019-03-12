Назарбаев рассказал, как добиться уважения во всем мире

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - На официальной странице телерадиокомплекса президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Instagram появилась видеозапись, на которой глава государства рассуждает о том, как нужно себя вести, чтобы добиться уважения, передает Kazakhstan Today.

Нынешнее подрастающее поколение будет работать во всем мире. Так ведь? Есть ли место на земле, куда казахи не ездили бы? Тогда, если ты поедешь в другие страны, в Африку, то будешь устанавливать свои правила? Говоря, что ты казах? И тебе должны подчиняться, когда ты поедешь в Австралию, Америку, другие страны, в Европу? Современная молодежь - это граждане мира. Поэтому с малых лет надо учиться соблюдать права каждого человека, понимать его и слушать. Только тогда нас будут уважать", - сказал Нурсултан Назарбаев.

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