Назарбаев рассказал, как принял решение о сложении полномочий

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"Когда я говорил, что принял осознанное решение, - это действительно так. Такие решения не принимаются за один день или за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Если открыть секрет - больше трех лет. Все смотрел по сторонам, рассуждал о будущем, о прошлом. Смотрел на кадры, на моих соратников, воспитывал все эти годы, на каждого возлагал свои надежды", - сказал Елбасы.
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