Назарбаев рассказал, как принял решение о сложении полномочий

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Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Председатель партии "Nur Otan", Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на XIX внеочередном съезде партии "Nur Otan", рассказал, как принял решение о сложении полномочий, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Когда я говорил, что принял осознанное решение, - это действительно так. Такие решения не принимаются за один день или за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Если открыть секрет - больше трех лет. Все смотрел по сторонам, рассуждал о будущем, о прошлом. Смотрел на кадры, на моих соратников, воспитывал все эти годы, на каждого возлагал свои надежды", - сказал Елбасы.

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