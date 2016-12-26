Назарбаев рассказал о планах с Россией по сотрудничеству на "Байконуре"

Санкт-Петербург. 26 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перед началом заседания ВЕЭС в Санкт-Петербурге встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отметил в ходе беседы Назарбаев, один из серьёзных, долгих вопросов казахстанско-российского сотрудничества - это вопрос "Байконура", передает Kazakhstan Today.

"Заместитель российского премьера был у нас, мы подробно поговорили, я ему благодарен, что он очень практически подходит к вопросам. И мы сейчас (утверждаем) новую "дорожную карту" на восемь лет, до 2025 года. Новая средняя ракета будет основной "фишкой" российско-казахстанского сотрудничества на "Байконуре" для дальнейшего использования, для всех других вопросов", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Назарбаев затронул работу ЕАЭС, в котором в текущем году председательствует Казахстан. "Завершаем мы (год) плодотворно. В целом, я считаю, Таможенный кодекс согласован, готов к подписанию", - подчеркнул президент Казахстана.

Он также напомнил, что накануне вместе с Путиным посетил "два очень важных, продвинутых предприятия здесь, в Санкт-Петербурге". "В связи с этим хочу напомнить, что мы хотели развивать военно-техническое сотрудничество. Мы высказали предложение о создании комитета по науке и технике, по оборонке, по техническим вопросам", - заключил глава государства.

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