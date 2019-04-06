Назарбаев рассказал об одиночестве президента

Астана. 13 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о трудности настоящего лидера, передает Kazakhstan Today.





"Трудность настоящего лидера заключается в том, что ты - вперед смотрящий. Ты ведущий, а не ведомый, ты ведешь. Так куда ты ведешь, ты должен же это знать?" - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью, отрывок которого размещен на странице Facebook телерадиокомплекса президента.





Глава государства отметил, что, несмотря на работу помощников и советников, ответственность всегда лежит на лидере.





"Конечно, есть много советников, есть помощники, которые "подносят снаряды", пишут, анализируют и так далее, и так далее, предлагают так, предлагают эдак. Но тебе надо принять решение. Они не отвечают за то, что написали. Тебе, президенту, надо принять решение и отвечать за это решение. Вот в этом и есть одиночество президента. Ты один здесь сидишь и работаешь", - подчеркнул президент Казахстана.





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