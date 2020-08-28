Назарбаев удостоился нового статуса

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев удостоился статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний", передает Kazakhstan Today.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев удостоился статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний". Об этом было объявлено на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний - 29 августа", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо инициировал присвоение Нурсултану Назарбаеву нового статуса в знак признания особого исторического вклада Казахстана в период его руководства в глобальные усилия по построению безъядерного мира. "Беспрецедентное решение Елбасы о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона - одного из крупнейших в мире, было признано не только первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний, но и стало весомым основанием для учреждения Международного дня", - говорится в сообщении МИД.

По задумке инициаторов, "Чемпионы" будут вести целевую информационно-пропагандистскую работу с еще не подписавшими ДВЗЯИ государствами с целью улучшения понимания ими выгод от сотрудничества с ОДВЗЯИ, а также делиться своим передовым опытом, таким, как добровольный демонтаж Казахстаном своей ядерной инфраструктуры.

Отмечается, что аналогичного статуса была удостоена экс-президент Финляндии Тарья Халонен. "Чемпионы" одновременно становятся членами Группы видных деятелей ОДВЗЯИ.

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