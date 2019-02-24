Назарбаев упрекнул Нацбанк и правительство в несогласованности

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Сегодня на расширенном заседании правительства президент Казахстана Нурсултан Назарбаев упрекнул Национальный банк и правительство в несогласованности, передает Kazakhstan Today.

Завершается вторая пятилетка индустриализации. Мы знаем, что реализовано 1250 проектов, они сыграли важную роль в развитии промышленности. Для третьей модернизации страны нам необходимо привлечение инвестиций в основной капитал более 30% ВВП в год. В последние годы этот показатель у нас составляет менее 20%. Доля кредитов в ВВП также остается низкой. На уровне 25%. В ОЭСР 145%, в Грузии 58%, в России - 53%, у нас - 25%", - привел цифры глава государства. Речь идет о нехватке инвестиций в реальный сектор. Национальному банку надо проявлять активность и содействовать экономическому росту. Прежде всего Сагинтаеву и Акишеву необходимо выработать системные решения по обеспечению финансирования реального сектора инфраструктурных проектов. Всё время несогласованность правительства и Нацбанка. Такого не должно быть", - сказал глава государства.

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