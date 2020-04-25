Назарбаев: Уже сейчас необходимо запускать программу восстановления экономики и посткризисного развития

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Под председательством Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Совета безопасности РК, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания были рассмотрены стратегические вопросы борьбы с эпидемией коронавируса, а также вопросы восстановления экономики и посткризисного развития страны.

Елбасы подчеркнул, что ситуация вокруг глобальных угроз развивается по очень тревожному сценарию.

Последствия коронавируса влияют на жизненно важные системы мировой экономики. Эксперты МВФ говорят о "Великом карантине", сравнивая его с Великой депрессией. По их данным, доход на душу населения сократится в 170 странах. Слабые экономики пострадают больше всего. В этом квартале эксперты прогнозируют одновременно пик пандемии и экономического кризиса. Ожидается, что это будет самый глубокий спад промышленного производства со времен Второй мировой войны", - сказал Назарбаев.

Он отметил, что в ближайшее время все государства мира будут сталкиваться с непростыми испытаниями, и Казахстан не является исключением.

20 апреля впервые в истории цена на нефть ушла в минус. Мировые рынки разбалансированы. Прогнозируется, что за пандемией и всеобщим спадом производства последует глобальный финансовый кризис. Следующим этапом может стать мировой продовольственный кризис. Это вызовет напряженность и конфликты", - сказал Елбасы.

Председатель Совета безопасности подчеркнул, что для успешного преодоления сложного периода решающее значение будут иметь своевременные и выверенные действия, предпринимаемые Казахстаном уже сегодня.

Главой государства и премьер-министром приняты все необходимые антикризисные решения. В стране введено чрезвычайное положение, действует режим карантина. Я призываю граждан страны выполнять все предписанные требования в условиях чрезвычайного положения. В нашей истории кризисы случались неоднократно. Но этот - особенный. Мы делаем все возможное, чтобы государственную поддержку ощутил каждый казахстанец. Вместе с тем уже сейчас нужно смотреть на несколько шагов дальше. Мир уже не будет прежним", - сказал Назарбаев.

Он также остановился на изменениях, ожидаемых во всех сферах государства и общества.

Во-первых, все страны пересматривают свои экономические стратегии. Приоритетом будет самодостаточность, расчет на собственные ресурсы, надежность производственных и финансовых цепочек. Во-вторых, сформируются новые отраслевые приоритеты. Неэффективные сектора просто исчезнут. Но другие окажутся лидерами, будут двигать экономику и давать работу людям. В-третьих, все масштабные кризисы связаны с циклической сменой технологического и экономического миропорядка. И сейчас происходит слом старой модели", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы подчеркнул, что Казахстан обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы преодолеть глобальные вызовы.

Предыдущие годы мы вели серьезную работу, чтобы снизить зависимость от сырьевых ресурсов. Поэтому были разработаны все основные программы развития - индустриализации, малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, агропромышленного комплекса, социальные программы. Под них выделялись большие ресурсы. Мы накопили значительный объем средств в Национальном фонде. Он сейчас спасает страну в период кризиса, и не в первый раз. Но он не беспредельный, надо его использовать экономно и в крайних случаях", - сказал он.

Назарбаев отметил важность применения неординарных подходов к социально-экономическому развитию.

В первую очередь следует реализовать комплекс антикризисных мер. Нужно проконтролировать каждый тенге, чтобы вся поддержка оперативно дошла до бизнеса и населения. Уже сейчас необходимо запускать программу восстановления экономики и посткризисного развития. Определить направления для наших базовых отраслей, экономики будущего, развития городов и сел, социальной сферы, финансовой системы", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы указал на необходимость обеспечения эффективной работы на всех уровнях государственного управления для реализации антикризисных мер.

Настала пора посмотреть на Казахстан как на эффективную корпорацию, которая должна управляться из единого центра по четкому плану, как стратегическому, так и операционному. Всем госуправленцам, от сельского акима до члена правительства, нужно перестроить свою работу, добиваться конкретных результатов. Стране требуются решительные менеджеры, готовые принимать необходимые меры, чтобы обеспечить восстановление экономики, снижение безработицы, снабжение населения продовольствием и всем необходимым", - сказал он.

В завершении Назарбаев подчеркнул, что своевременное формирование нового видения развития страны после кризиса 2020 года позволит не только выжить, но и получить преимущества и выгоды для всего государства.

Я уверен, мы победим и этот кризис. Акимы, министры несут персональную ответственность. Правительство должно обеспечить контроль за эффективной реализацией всех госпрограмм и антикризисных мероприятий. Обращаюсь ко всему нашему народу - поддержать принимаемые меры, проявить единство, сплоченность и дисциплину. Все, что делается, делается во благо казахстанцев", - сказал Нурсултан Назарбаев.

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