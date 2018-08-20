Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-генсека ООН Кофи Аннана

Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким бывшего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана в связи с его кончиной, передает Kazakhstan Today.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о смерти бывшего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана, сообщает пресс-служба Акорды.

"К.Аннан как известный на международном уровне политик посвятил свою жизнь установлению стабильности и мира на планете. Много лет назад мне посчастливилось познакомиться с одним из самых здравомыслящих, искренних и великодушных людей - Кофи Аннаном. Наши позиции по актуальным вопросам глобального развития совпадали. Я до сих пор с теплотой вспоминаю наши беседы и встречи", - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким К.Аннана и Организации Объединенных Наций.

Как сообщалось ранее, в Женеве в возрасте 80 лет скончался бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Причина смерти первого чернокожего лидера ООН не называется.

Кофи Аннан стал генсеком ООН в 1997 году и руководил организацией на протяжении десяти лет. В 2001 году он получил Нобелевскую премию мира.

Аннан после ухода с должности генсека ООН занимался разрешением конфликта в Сирии в статусе спецпосланника ООН, а также руководил собственным фондом и возглавлял организацию "Старейшины", созданную Нельсоном Манделой.

Аннан родом из Ганы, он родился в аристократической семье и получил хорошее образование - сперва на родине, а затем в США и Швейцарии.

С 1962 года он работал в различных структурах ООН, в том числе руководил миротворческими миссиями организации в Сомали и во время геноцида в Руанде. Когда он родился, Гана еще носила название Золотой Берег и оставалась британской колонией. Страна обрела независимость за два дня до его 19-летия.

В заявлении фонда Аннана, который подтвердил сообщения о смерти дипломата, говорится, что он умер после непродолжительной болезни в окружении близких - супруги Нане и детей Амы, Коджо и Нины.

"За время своей впечатляющей карьеры, в том числе на посту руководителя ООН, он был борцом за мир, стабильное развитие, права человека и торжество закона", - говорится в заявлении фонда. О похоронах дипломата будет объявлено позднее. В последние годы он жил в Женеве.

Когда Аннан возглавил ООН в 1997 году, организация находилась в затяжном финансовом кризисе, который удалось преодолеть за счет сокращения рабочих мест. Его назначение проходило на фоне обвинений в адрес ООН в бездействии во время геноцида в Руанде - именно Аннан возглавлял в то время миротворческое подразделение организации. Позднее он признавался, что не предпринял достаточных усилий, чтобы предотвратить массовые убийства в этой африканской стране, напоминает " Русская служба ВВС ".

На посту генсека ООН Аннан известен в первую очередь по программам, связанным с борьбой с бедностью и распространением ВИЧ, а также как один из наиболее высокопоставленных противников американского вторжения в Ирак в 2003 году. Аннан называл вторжение незаконным.

В 2004 году он находился на грани отставки в связи с программой "Нефть в обмен на еду", которая позволяла Ираку с середины 1990-х продавать ограниченное количество нефти, несмотря на международные санкции. С программой оказался связан его сын Коджо, но впоследствии по итогам расследования оснований для подозрений в коррупции в отношении Аннана не было найдено.

В 2001 году он стал обладателем Нобелевской премии мира за то, что "вдохнул новую жизнь в ООН". После отставки дипломат занимался миротворческими программами в Кении и Сирии, а также с 2016 года возглавлял независимую комиссию по расследованию преследования мусульман в Мьянме.

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