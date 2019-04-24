Назарбаев встретился с президентом Южной Кореи

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы Елбасы Нурсултан Назарбаев поприветствовал высокого гостя, подчеркнув эффективность экономического и политического сотрудничества между двумя государствами, сообщила пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы.

Я рад приветствовать вас в Казахстане. С первых дней нашей независимости у нас сложились добрые отношения с Южной Кореей. Мы с нуля строили наше экономическое и политическое сотрудничество. Мы высоко ценим ваш интерес к Казахстану и Центральной Азии в целом", - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил важность реализации межкорейских договоренностей, достигнутых между Южной Кореей и КНДР.

Вы занимаетесь непростым вопросом - установлением мира и доверия на Корейском полуострове. Это очень нелегко, но это благородное дело. Мы всячески готовы поддержать ваши усилия", - добавил Елбасы.

В свою очередь, президент Южной Кореи поблагодарил Первого Президента Казахстана за встречу и отметил, что текущий визит является важным в контексте развития двусторонних связей.

Помню, как мы встречались на полях Саммита АСЕМ в Брюсселе. Именно тогда вы пригласили меня посетить Казахстан. Я придаю этому визиту очень важное значение, так как в этом году мы отмечаем 10-летие стратегического партнерства между нашими странами", - сказал Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи особо подчеркнул, что все успехи Казахстана в экономическом развитии достигнуты благодаря дальновидной политике Нурсултана Назарбаева. Мун Чжэ Ин отметил также проводимую Казахстаном политику мира и согласия, в том числе в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

По завершении встречи Елбасы Нурсултан Назарбаев и президент Южной Кореи ознакомились с экспозициями выставки Библиотеки Первого Президента РК.

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