Назарбаев встретился в Алматы с Шукеевым, Павловым и Клебановым

Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - Первый президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел ряд встреч в резиденции в Алматы, передает Kazakhstan Today.



В частности, в беседе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым были обсуждены текущие вопросы социально-экономического развития региона. Отдельное внимание было уделено дальнейшим планам застройки областного центра Туркестана, сообщила пресс-служба Акорды.



Между тем в ходе беседы с председателем совета директоров АО "Народный банк Казахстана" А. Павловым стороны обсудили текущую ситуацию и дальнейшие перспективы развития банковского сектора страны, а также актуальные вопросы финансового рынка Казахстана.



Во время встречи с председателем совета директоров АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" А. Клебановым Назарбаев уделил внимание актуальным вопросам развития рынка производства электротепловой энергии и обеспечения безопасности в электроснабжении регионов страны. Стороны также обсудили текущий процесс реализации тарифной политики в сфере энергоснабжения, уточнили в пресс-службе.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства