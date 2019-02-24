Назарбаев выразил соболезнования родителям и близким детей, погибших в результате пожара в Астане

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родителям и близким детей, погибших в результате пожара в городе Астане, передает Kazakhstan Today.

"Вчера в городе Астане произошла большая трагедия. В результате пожара погибли пятеро детей из одной семьи. Выражаю свои глубокие соболезнования родителям и близким. Накануне я поручил правительству и акиму Астаны Бахыту Султанову оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим", - сказал глава государства.

Он поручил акимам всех регионов совместно с профильными службами усилить контроль за противопожарной безопасностью, провести необходимые проверки и разъяснительную работу с населением.

"Нужно предпринять все меры, чтобы случившееся не повторилось", - отметил президент РК.





Как сообщалось ранее, ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 района Сарыарка произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пять девочек: 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 года рождения. Самой младшей из них было всего три месяца.





Сегодня в Астане прошло прощание с погибшими детьми и похороны.

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