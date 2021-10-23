Назарбаев высказался о решении покинуть пост президента Казахстана

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АЛМАТЫ. 22 ОКТЯБРЯ - Алатауским районным судом Алматы рассмотрено гражданское дело по иску А. к банку и частному судебному исполнителю Б. о признании торгов по реализации имущества должника В. и договора купли-продажи недействительными, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Иск мотивирован тем, что при обращении взыскания на имущество не выделена его доля в общем совместном имуществе супругов, сообщает пресс-служба суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что имущество супругов А. и В. было заложено в банке по кредитным обязательствам В. без согласия супруга А.

Вступившими в законную силу судебными актами договор о залоге, заключенный между заемщиком В. и банком признан частично недействительным в части 1/2 доли, принадлежащей истцу А., несмотря на эти обстоятельства судебный исполнитель обратил взыскание и реализовал имущество в целом без учета преимущественной покупки долевого участника имущества.

В этой связи решением Алатауского районного суда города от 12 октября 2021 года торги по реализации заложенного имущества и договор купли-продажи, заключенный между банком-покупателем и судебным исполнителем признаны недействительными.