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Назарбаев высказался о решении покинуть пост президента Казахстана

22.10.2021, 09:10 80542
Назарбаев высказался о решении покинуть пост президента Казахстана
Фото: кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В пятой серии документального фильма "Штрихи к портрету. Откровение" в эфире канала "Хабар" Нурсултан Назарбаев рассказал, советовался ли он с кем-то о решении покинуть пост президента Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сколько можно об этом говорить (смеется – прим. редакции). На такие вещи нельзя распространяться. Никому я не говорил! Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину. Для него был шок полный. "Сегодня вечером будет объявлено. Решил, чтобы Вы услышали из моих уст". И все, больше никто из лидеров государств об этом не знал. Тем более решение это у меня созрело раньше намного. В 2015 году прошло 75-летие, я для себя решил, что хватит, это барьер", - поделился Елбасы. 

 
Нурсултан Назарбаев вспомнил 1991 год, когда на первых всенародных выборах он набрал 98,8% голосов, а в 2015 – 97,8%. 
 

Я посмотрел все выборы, и меньше 80% доверие не опускалось. Если кто-то скажет, что все это написано, то пусть подумают, это же не 60%, не 51%. Как можно нарисовать 80-90%? В 2015 году, если помните, люди в очереди стояли, чтоб отдать свои голоса. До слез было приятно, что я за всю свою жизнь заработал такое отношение людей", - заключил Первый Президент Казахстана. 

 
По его словам, президент прежде всего должен оправдать доверие, которое ему оказывает народ.
 
 
Он добавил, что отставка была связана еще с одной причиной - болезнью позвоночника, которую надо было лечить.
 
 
Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев дал наставления подрастающему поколению.
 
 
Кроме того, в пятой серии документального фильма Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос журналиста о том, какие знаки внимания или подарки от других глав государств больше всего запомнились.

 

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В Алматы судоисполнитель продал заложенное имущество банку

22.10.2021, 19:42 56917
В Алматы судоисполнитель продал заложенное имущество банку
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 22 ОКТЯБРЯ - Алатауским районным судом Алматы рассмотрено гражданское дело по иску А. к банку и частному судебному исполнителю Б. о признании торгов по реализации имущества должника В. и договора купли-продажи недействительными, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Иск мотивирован тем, что при обращении взыскания на имущество не выделена его доля в общем совместном имуществе супругов, сообщает пресс-служба суда.
 
В ходе судебного разбирательства установлено, что имущество супругов А. и В. было заложено в банке по кредитным обязательствам В. без согласия супруга А.
 
Вступившими в законную силу судебными актами договор о залоге, заключенный между заемщиком В. и банком признан частично недействительным в части 1/2 доли, принадлежащей истцу А., несмотря на эти обстоятельства судебный исполнитель обратил взыскание и реализовал имущество в целом без учета преимущественной покупки долевого участника имущества.
 
В этой связи решением Алатауского районного суда города от 12 октября 2021 года торги по реализации заложенного имущества и договор купли-продажи, заключенный между банком-покупателем и судебным исполнителем признаны недействительными.
 

В Актюбинской области промышленное предприятие уличили в недобросовестной конкуренции

22.10.2021, 17:21 75952
АКТОБЕ. 22 ОКТЯБРЯ - В действиях АО "СНПС-Актобемунайгаз" нашли признаки недобросовестной конкуренции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В антимонопольный департамент по Актюбинской области поступило обращение, в котором говорилось, что АО "СНПС-Актобемунайгаз" при закупе труб в своей конкурсной документации указывает технические ограничения, предполагающие закуп трубной продукции у конкретного поставщика, тем самым нарушая принципы добросовестной конкуренции и ограничивая доступ широкого круга поставщиков к участию в конкурсе", - сообщили в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

 
В ходе изучения и работы с обращением антимонопольный департамент установил достоверность изложенных сведений. Технические характеристики трубной продукции, указанные в спецификации на закуп труб АО "СНПС-Актобемунайгаз", позволяли участвовать в тендере только одной компании, входящей в группу CNPC. Тем самым нарушались принципы добросовестной конкуренции и ограничивался доступ широкого круга поставщиков к участию в конкурсе.
 

На основании выявленных признаков недобросовестной конкуренции антимонопольный департамент по Актюбинской области вынес уведомление в адрес АО "СНПС-Актобемунайгаз" для принятия мер по их устранению", - заявили в ведомстве.

 
Сообщается, что уведомление антимонопольного органа исполнено в полном объеме, в том числе тендер на закуп труб отменен.
 

Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК

22.10.2021, 16:52 79759
Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Руслан Сакеев назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Постановлением правительства РК Сакеев Руслан Кенесарович назначается на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования "Болашак". 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем филиала Казахского гуманитарно-юридического университета.
 
В 1999-2003 годы занимал различные должности в Казахском гуманитарно-юридическом университете. В 2003 году являлся помощником депутата Сената Парламента. 
 
В 2003-2005 годы занимал различные должности в департаменте внутренней политики Карагандинской области. В 2005-2006 годы - заведующий отделом анализа и мониторинга социальных программ и человеческого фактора аппарата акима Карагандинской области. 
 
В 2006-2007 годы - замначальника управления экспертизы и регистрации Комитета по делам религий в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
 
В разные годы работал в частном секторе. В 2014-2015 годы - руководитель проекта группы управления проектом "Модернизация технического и профессионального образования" в Министерстве образования и науки Республики Казахстан.
 
В 2017-2019 годы - советник акима; заместитель акима Мангистауской области. С октября 2019 года по настоящее время - заместитель председателя правления НАО "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизованного диалога". 
 
С марта 2020 года по настоящее время являлся председателем правления ОФ "BIRGEMIZ", созданного по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.
 
 

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