Назарбаев высказался о решении покинуть пост президента Казахстана

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Сколько можно об этом говорить (смеется – прим. редакции). На такие вещи нельзя распространяться. Никому я не говорил! Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину. Для него был шок полный. "Сегодня вечером будет объявлено. Решил, чтобы Вы услышали из моих уст". И все, больше никто из лидеров государств об этом не знал. Тем более решение это у меня созрело раньше намного. В 2015 году прошло 75-летие, я для себя решил, что хватит, это барьер", - поделился Елбасы.
Нурсултан Назарбаев вспомнил 1991 год, когда на первых всенародных выборах он набрал 98,8% голосов, а в 2015 – 97,8%.
Я посмотрел все выборы, и меньше 80% доверие не опускалось. Если кто-то скажет, что все это написано, то пусть подумают, это же не 60%, не 51%. Как можно нарисовать 80-90%? В 2015 году, если помните, люди в очереди стояли, чтоб отдать свои голоса. До слез было приятно, что я за всю свою жизнь заработал такое отношение людей", - заключил Первый Президент Казахстана.
По его словам, президент прежде всего должен оправдать доверие, которое ему оказывает народ.
Он добавил, что отставка была связана еще с одной причиной - болезнью позвоночника, которую надо было лечить.
Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев дал наставления подрастающему поколению.
Кроме того, в пятой серии документального фильма Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос журналиста о том, какие знаки внимания или подарки от других глав государств больше всего запомнились.