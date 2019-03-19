Назарбаев заложил камень на месте строительства новой мечети в Астане

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заложил камень на месте строительства новой мечети в Есильском районе Астаны, передает Kazakhstan Today.

"Здесь будет построена красивая, уникальная мечеть, которой не будет равных во всей Центральной Азии", - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая перед общественностью и представителями средств массовой информации.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, президент Казахстана выразил уверенность в том, что новая мечеть будет гордостью всего мусульманского сообщества и станет еще одной достопримечательностью Астаны.

"Реализация этого проекта будет осуществляться не из государственного бюджета. Для выполнения строительных работ был создан специальный фонд, в который также могут пожертвовать и другие казахстанцы. Я благодарен всем бизнесменам, которые преуспели за годы независимости, и сейчас принимают участие в этом благом деле", - сказал глава государства.

Также Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что новая мечеть должна стать одним из новых центров притяжения туристов в Астану.

"Мечеть - это знаковый объект для столицы. Мы изучили все подобные действующие объекты и отобрали самый лучший проект. Я лично буду контролировать ход его реализации. Желаю всем нам успехов", - сказал глава государства.

По информации пресс-службы, общая площадь новой мечети составит 57 тыс. квадратных метров, высота минаретов - 130 метров, диаметр купола - 63 метра. В религиозном комплексе будут расположены музей ислама, библиотека, мастерская рукоделия и другие учреждения.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что Нурсултан Назарбаев посетил новое здание Духовного управления мусульман Казахстана в Алматинском районе столицы. Глава государства ознакомился с текущей деятельностью и дальнейшими планами ДУМК, а также побеседовал с сотрудниками Духовного управления.

"Для вашей работы созданы все условия. Мы с вами работаем во благо нашего народа. Если в государстве не будет единства и согласия, то у него не будет будущего", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Наурыз мейрамы и пожелал коллективу Духовного управления успехов в деятельности.

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