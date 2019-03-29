Назарбаева выразила соболезнования родным погибших при крушении вертолета в Кызылординской области

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Председатель сената Дарига Назарбаева выразила соболезнования в связи с крушением военного вертолета, передает Kazakhstan Today.

Председатель сената парламента РК Дарига Назарбаева выразила соболезнования родным и близким членов экипажа и военнослужащих, погибших при крушении вертолета Министерства обороны в Кызылординской области.

Память о погибших, с честью исполнивших свой воинский долг во имя спокойствия и безопасности страны, навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в телеграмме Назарбаевой, сообщила пресс-служба палаты.

Напомним, накануне в Кызылординской области потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту находились 13 человек, все они погибли. К месту крушения направлена специально созданная комиссия Министерства обороны. Ведомством совместно с МВД РК начато расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.

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