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Назначен аким Алмалинского района Алматы

11.05.2021 12259
Назначен аким Алмалинского района Алматы
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - По согласованию с администрацией президента и депутатами городского маслихата Ержан Сейтенов назначен акимом Алмалинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кандидатура Сейтенова была согласована в ходе внеочередной V сессии городского маслихата седьмого созыва, состоявшейся с участием акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, сообщили в акимате. 
 
Сейтенов Ержан Иргебаевич родился в 1974 году. Окончил бакалавриат и магистратуру в Международном казахско-турецком университете имени Х. А. Яссауи. 
 
Трудовую деятельность начал в 1990 году рабочим Яныкурганского ПМК-11. В разные годы работал на руководящих должностях в квазигосударственном секторе, а также коммунальных предприятиях города Алматы. Руководил управлениями по контролю за использованием и охраной земель, зеленой экономики города Алматы. 
 
До настоящего времени руководил управлением жилищной политики города Алматы.
 

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