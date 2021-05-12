Назначен аким Алмалинского района Алматы

Фото: акимат Алматы

АЛМАТЫ. 11 МАЯ - По согласованию с администрацией президента и депутатами городского маслихата Ержан Сейтенов назначен акимом Алмалинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кандидатура Сейтенова была согласована в ходе внеочередной V сессии городского маслихата седьмого созыва, состоявшейся с участием акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, сообщили в акимате.

Сейтенов Ержан Иргебаевич родился в 1974 году. Окончил бакалавриат и магистратуру в Международном казахско-турецком университете имени Х. А. Яссауи.

Трудовую деятельность начал в 1990 году рабочим Яныкурганского ПМК-11. В разные годы работал на руководящих должностях в квазигосударственном секторе, а также коммунальных предприятиях города Алматы. Руководил управлениями по контролю за использованием и охраной земель, зеленой экономики города Алматы.

До настоящего времени руководил управлением жилищной политики города Алматы.

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