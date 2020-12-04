Назначен аким города Талгара

Талгар. 1 декабря. Kazakhstan Today - Распоряжением акима района Айдар Нурмуханбет назначен на должность акима города Талгара, передает Kazakhstan Today.

Айдар Болатбаевич родился в Капчагае 29 июня 1979 года. В 2006 году окончил университет имени Д. Конаева по специальности "юриспруденция". В 2008 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности "экономика", сообщили в районном акимате.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в ЗАО "Глотур" в Алматы инспектором охраны офиса.

2002-2003 годы - работал в КГП "Тартіп" в Алматы.

2003-2004 годы - инспектор в Специальном комбинате ритуальных услуг аппарата акима Алматы.

2004-2005 годы - техник-инвентаризатор в ЧП "Бек" Енбекшиказахского района.

2005-2007 годы - РГКП "Центр по недвижимости по Алматинской области" Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан, Енбекшиказахский районный филиал – специалист отдела технической инвентаризации.

2007-2009 годы - РГКП "Центр по недвижимости по Алматинской области" Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан Енбекшиказахский районный филиал - заместитель руководителя.

2009-2010 годы - занимал должность инспектора управления юстиции Енбекшиказахского района департамента юстиции Алматинской области.

2010-2011 годы - работал ведущим специалистом управления юстиции Илийского района департамента юстиции Алматинской области.

2011-2013 годы - занимал должность акима Акшийского сельского округа аппарат акима Енбекшиказахского района.

2013-2016 годы - работал руководителем Центра обслуживания населения Талгарского района.

2016-2017 годы - главный специалист отдела регистрации нормативно-правовых документов департамента юстиции Алматинской области.

2017-2020 годы - руководитель управления юстиции Талгарского района.

С января 2020 года по настоящее время занимал должность руководителя Енбекшиказахского межрайонного управления юстиции.

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