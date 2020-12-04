Система Orphus

Назначен аким города Талгара

01.12.2020 18172
Назначен аким города Талгара
Талгар. 1 декабря. Kazakhstan Today - Распоряжением акима района Айдар Нурмуханбет назначен на должность акима города Талгара, передает Kazakhstan Today.
 
Айдар Болатбаевич родился в Капчагае 29 июня 1979 года. В 2006 году окончил университет имени Д. Конаева по специальности "юриспруденция". В 2008 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности "экономика", сообщили в районном акимате.
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году в ЗАО "Глотур" в Алматы инспектором охраны офиса.
 
2002-2003 годы - работал в КГП "Тартіп" в Алматы.
 
2003-2004 годы - инспектор в Специальном комбинате ритуальных услуг аппарата акима Алматы.
 
2004-2005 годы - техник-инвентаризатор в ЧП "Бек" Енбекшиказахского района.
 
2005-2007 годы - РГКП "Центр по недвижимости по Алматинской области" Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан, Енбекшиказахский районный филиал – специалист отдела технической инвентаризации.
 
2007-2009 годы - РГКП "Центр по недвижимости по Алматинской области" Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан Енбекшиказахский районный филиал - заместитель руководителя.
 
2009-2010 годы - занимал должность инспектора управления юстиции Енбекшиказахского района департамента юстиции Алматинской области.
 
2010-2011 годы - работал ведущим специалистом управления юстиции Илийского района департамента юстиции Алматинской области.
 
2011-2013 годы - занимал должность акима Акшийского сельского округа аппарат акима Енбекшиказахского района.
 
2013-2016 годы - работал руководителем Центра обслуживания населения Талгарского района.
 
2016-2017 годы - главный специалист отдела регистрации нормативно-правовых документов департамента юстиции Алматинской области.
 
2017-2020 годы - руководитель управления юстиции Талгарского района.
 
С января 2020 года по настоящее время занимал должность руководителя Енбекшиказахского межрайонного управления юстиции.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая