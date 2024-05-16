Назначен аким Карасуского района Костанайской области

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

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Костанай. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Костанайской области по согласованию с маслихатом района Кайрат Оспанов назначен акимом Карасуского района, сообщает пресс-служба акимата региона.





Кайрат Темирханович родился в 1978 году в Тарановском районе Костанайской области. Окончил Костанайский государственный университет имени Байтурсынова по специальности "юриспруденция", бакалавр финансов, также окончил Университет международного бизнеса по "специальности деловое администрирование" (магистр).





Трудовую деятельность начал в 1998 году юрисконсультом на предприятии "Кайранколь" Тарановского района.





Работал юрисконсультом на различных предприятиях Тарановского района и Костаная. Занимал должности руководителя государственно-правового отдела в аппарате акима Костанайской области, руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области.





С февраля 2022 года до настоящего времени работал руководителем департамента по управлению земельными ресурсами по Костанайской области Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ.