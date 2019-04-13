Назначен аким Петропавловска

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Им стал Булат Жумабеков.
Жумабеков Булат родился в 1972 году в поселке Куйбышевский Кокчетавской области.
Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт (1995) - ученый-агроном. Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева (2006) - бакалавр юриспруденции.
Трудовой стаж:
агроном КХ "Жумабеков К.С." (1995-1997);
главный специалист-землеустроитель аппарата акима Тимирязевского района (1997-1998);
главный специалист Тимирязевского районного комитета по управлению земельными ресурсами (1998-1999);
заведующий земельно-кадастровым бюро ДГП ГосНПЦзем (1999);
главный специалист-землеустроитель департамента сельского хозяйства по Тимирязевскому району (1999);
председатель Тимирязевского районного комитета по управлению земельными ресурсами (1999-2005);
начальник отдела сельского хозяйства и земельных отношений Тимирязевского района (2005-2007);
аким Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (03.2007-04.2009);
руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области (04.2009-09.2011);
заместитель акима Северо-Казахстанской области Республики Казахстан (09.2011-01.2012);
аким города Петропавловск (01.2012-05.2013);
коммерческий директор ТОО "JELS-ASTANA" (2014-08.2014);
аким Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (08.2014-01.2018);
аким района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (01.201804.2019).
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