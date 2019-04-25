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Назначен аким Тараза

24.04.2019, 18:14 11368
Тараз. 24 апреля. Kazakhstan Today - С согласия администрации президента Республики Казахстан распоряжением акима Жамбылской области Кайрат Досаев назначен акимом города Тараз, передает Kazakhstan Today.
 
Досаев Кайрат Аскербекулы родился в 1965 году, по национальности казах, образование высшее, в 1987 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик", в 2007 году Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности "экономист".
 
Трудовую деятельность начал в 1987 году инженером научно-производственного объединения "Казсельхозмеханизация" в городе Алматы. 
 
В 1994-1996 годы работал инженером в АО "Алтын диірмен", директором ТОО "Дешт"; 1996-1998 годы заместителем директора отдела управления по чрезвычайным ситуациям города Алматы, заведующим сектором, заместителем директора отдела по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района города Алматы; 1998-2001 годы - помощник председателя Агентства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; 2001-2007 годы помощник акима Алматинской области, заместитель акима города Талдыкорган, аким Каратальского района Алматинской области, начальник управления порядка и защиты природных монополий и тарифам Алматинской области, советник Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; 2007-2014 годы директор ТОО "Мекен", вице–президент, директором Алматинского филиала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета VII зимних Азиатских игр 2011 года", вице-президент АО "Казспортинвест". В 2014-2017 годы работал акимом Кордайского района, Жамбылской области, с марта 2017 по сегодняшний день акимом Шуского района.
 

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