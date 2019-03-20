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Назначен директор Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы

19.03.2019, 20:15 7534
Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение о назначении директора Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением главы государства Рахимжанов Амерхан Муратпекович назначен директором государственного учреждения "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", сообщает пресс-служба Акорды.
 

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