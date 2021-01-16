Назначен директор Библиотеки Первого Президента

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Бакытжан Темирболат назначен директором Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением Главы государства Темирболат Бакытжан Берикбайулы назначен директором государственного учреждения "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", сообщает Акорда.

Бакытжан Темирболат родился 10 декабря 1972 года. В 1998 году окончил КазНУ имени аль-Фараби, в 2000 году - аспирантуру по специальности "Политология". В 2010 году стал кандидатом политических наук по теме "Политическое представительство интересов в системе государственного управления: эволюция и современность (на примере РК)".

В 1998-2000 годах работал научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.

В 2000-2006 годах - консультантом Общественно-политического отдела, главным экспертом, заведующим сектором Отдела внутренней политики, главным инспектором Информационно-аналитического центра администрации президента Республики Казахстан.

В 2006-2007 годах - главный инспектор Секретариата Совета безопасности РК

В 2007-2018 годах - заместитель начальника канцелярии президента РК.

В 2018-2019 годах - заведующий Общим отделом администрации президента РК.

Март - июль 2019 года - временно исполняющий обязанности начальника канцелярии президента РК.

Июль 2019 года - декабрь 2020 года - ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

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