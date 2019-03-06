Астана. 22 ноября. Kazakhstan Today - Назначен директор Международного аэропорта Семея, передает Kazakhstan Today.





Решением правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс" директором ТОО "Международный аэропорт Семей" назначен Оразгалиев Серик Муратбекович", - сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации МИР РК в Facebook.





Оразгалиев родился в 1973 году в Восточно-Казахстанской области. В 1996 году окончил Государственный университет "Семей", в 2000 году - Московский государственный университет и в 2013 году - Академию гражданской авиации в Алматы.





В разные годы работал в коллегии адвокатов Восточно-Казаxстанской области, занимал должность вице-президента в АО "Тугыл-Ет".





В 2002-2018 годах работал исполнительным директором АО "Аэропорт Усть-Каменогорск".





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