Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Назначен директор республиканского государственного учреждения "Когамдык келісім", сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.
Распоряжением главы государства Мажитов Саттар Фазылович назначен директором республиканского государственного учреждения "Когамдык келісім" при президенте Республики Казахстан.
Также распоряжением президента Тараков Александр Юрьевич был освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения.
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