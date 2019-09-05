Назначен директор телеканала "Хабар"

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - АО "Агентство "Хабар" сообщило о назначении Динары Бисембиной на должность директора телеканала "Хабар", передает Kazakhstan Today.





Бисембина Динара Аскаровна окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "журналистика". Профессиональную деятельность начала в столице в качестве собственного корреспондента газеты "Литер", сообщает 24.kz .





Работала в АО "Агентство "Хабар" с 2015 по 2017 годы.





С 2017 года занимала должность советника акима Кызылординской области по вопросам СМИ и связям с общественностью.

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