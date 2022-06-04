Назначен генеральный директор "Казахавтодора"

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Трудовую деятельность Самат Куанышович начал с должности простого слесаря совхоза "Косшагыл" Гурьевской области. В разные годы занимал руководящие должности в производственной и государственной сферах, в том числе в органах налоговой полиции Республики Казахстан, работал руководителем аппарата - заместителем директора филиала "Эмбамунайгаз" АО" Разведка Добыча "КазМунайГаз", заместителем акима Актюбинской области, по Атырауской области руководителем инспекции Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, начальником межрайонной инспекции транспортного контроля "Каспий" и руководителем Комитета транспортного контроля, заместителем председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
До настоящего времени являлся председателем Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.