26.05.2025, 14:32 54981
Назначен глава Комитета госимущества и приватизации Минфина
Им стал бывший госинспектор администрации президента РК Ергали Егемберды
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ергали Егемберды назначен председателем Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе министерства.
По информации ведомства, Ергали Егемберды трудовую деятельность начал в 1998 году в системе Министерства финансов в должности главного специалиста департамента финансов города Астаны. Работал руководителем управления экономики и бюджетного планирования города Астаны, акимом района Сарыарка столицы, государственным инспектором администрации президента Республики Казахстан, заместителем заведующего отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан.
Последние два года являлся руководителем аппарата Министерства финансов Республики Казахстан.
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26.05.2025, 20:13 33881
Назначены главы ДГД в двух регионах Казахстана
Кадровые перестановки затронули Жетысускую и Атыраускую области
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 26 мая, назначены главы ДГД Жетысуской и Атырауской областей, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
Руководителем департамента государственных доходов по Жетысуской области назначен Улан Умирзаков.
ДГД по Атырауской области возглавил Кенжегазы Есембеков.
Ранее Ергали Егемберды был назначен председателем Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.
26.05.2025, 19:45 40626
В Казахстане создана группа по усилению информационной безопасности
Группе поручено подготовить и внести на рассмотрение предложения и рекомендации
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По распоряжению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана группа по усилению информационной безопасности.
Межведомственная группа займется выработкой предложений и рекомендаций по усилению безопасности информационного пространства.
Рабочей группе поручено до 31 октября 2025 года подготовить и внести на рассмотрение в аппарат правительства предложения и рекомендации по усилению безопасности информационного пространства.
26.05.2025, 19:35 34641
Состоялись консультации по биологической безопасности между Казахстаном и Россией
Стороны обменялись актуальной информацией об общей ситуации
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялись очередные межведомственные двусторонние консультации по биологической безопасности между Казахстаном и Россией, сообщает пресс-служба МИД РК.
Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента международной безопасности МИД Арман Байсуанов, с российской стороны - заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов.
В ходе консультаций стороны обменялись актуальной информацией об общей ситуации в области биобезопасности на территории обоих государств, рассмотрели перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и обсудили некоторые практические меры взаимодействия. Особое внимание было уделено вопросам научного обмена, подготовки специалистов и совместным мероприятиям по мониторингу эпидемиологической ситуации на пограничных территориях.
Сторонами также осуществлен конструктивный обмен мнениями о дальнейшей реализации казахстанской инициативы о создании Международного агентства по биологической безопасности и о российских инициативах по укреплению Конвенции о биологическом и токсинном оружии.
26.05.2025, 15:00 53291
Решить проблемы экологии и дорожно-транспортной сети Алматы поручил Токаев новому акиму города
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений новому акиму Алматы Дархану Сатыбалды, сообщает Акорда.
Глава государства поставил ряд ключевых задач по развитию мегаполиса, включая обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификацию структуры экономики, комплексную модернизацию городской инфраструктуры, а также улучшение состояния дорожно-транспортной сети и решение экологических проблем.
В свою очередь новый градоначальник проинформировал главу государства о приоритетных направлениях предстоящей работы, включая планы по социально-экономическому развитию, совершенствованию городской среды и повышению качества жизни населения Алматы.
Напомним, 24 мая Дархан Сатыбалды сменил на посту акима Алматы Ерболата Досаева.
Как сообщалосьранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Экс-аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Напомним, что на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
26.05.2025, 12:35 59831
Свыше 5 тысяч мошеннических объявлений заблокировано на крупных маркетплейсах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Конаев. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области заблокировала свыше 5 тысяч мошеннических объявлений на крупных маркетплейсах Казахстана, таких как "Крыша.kz", Kolesa.kz, Olx.kz.
В результате совместной работы выявлены и заблокированы свыше 5 тысяч аккаунтов с признаками мошеннической активности. Еще 7 тысяч в орбите проверки. Эти аккаунты в большей степени связаны с посуточной арендой жилья, продажей недвижимости в г.Алматы и области, продажей автомобилей по заведомо заниженной цене, а также доставкой автозапчастей из-за рубежа", - рассказали в региональной прокуратуре.
Злоумышленники использовали поддельные фотографии не принадлежащих им объектов и просили предоплату за "бронь".
Совместная работа прокуратуры и маркетплейсов способствовала формированию эффективного алгоритма взаимодействия между государственными органами и частным сектором в борьбе с преступлениями в цифровой среде. Прокуратура области продолжает работу по расширению взаимодействия с другими участниками цифровой экосистемы, включая телекоммуникационные и финансовые организации", - добавили в ведомстве.
В прокуратуре призвали граждан быть бдительными при совершении онлайн-сделок и обязательно проверять достоверность объявлений на крупных онлайн-платформах - "Крыша.kz", Kolesa.kz и Olx.kz.
Ранее МВД предупредило казахстанцев о новой уловке аферистов. По данным полиции, мошенники "заговорили" на казахском с помощью ИИ.
26.05.2025, 12:06 62271
Руководители таможенных служб стран ЦА и Китая провели встречу в Алматы
Особое внимание было уделено реализации совместных проектов, таких как "умная" таможня и внедрение механизма "единого окна" в приграничной торговле
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла вторая встреча руководителей таможенных служб Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в формате "Центральная Азия - Китай".
Участники обсудили ключевые направления сотрудничества, включая цифровизацию таможенных процедур, управление пунктами пропуска, подготовку кадров и обмен опытом. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов, таких как "умная" таможня и внедрение механизма "единого окна" в приграничной торговле", - сообщает Комитет государственных доходов Минфина РК.
В рамках встречи были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области неинтрузивной проверки, интеллектуального распознавания изображений и управления таможенными рисками.
Стороны также договорились провести третью встречу руководителей таможенных служб в 2027 году в Кыргызстане.
26.05.2025, 12:01 62976
Президент Казахстана вручил государственные награды
Награды получили Равиль Чердабаев и Серик Токпанов
Фото: Акорда
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственному и общественному деятелю Равилю Чердабаеву орден "Отан", заслуженному деятелю Казахстана Серику Токпанову - орден "Барыс" I степени, сообщает пресс-служба главы государства.
В своем выступлении на торжественной церемонии президент отметил, что Равиль Чердабаев пользуется особым уважением в обществе за активное участие в общественной жизни и значительный вклад в укрепление государственности.
Вы внесли весомую лепту в развитие нефтегазовой отрасли. Будучи министром, акимом области и депутатом, Вы добросовестно служили интересам страны. Работая на дипломатическом поприще, Вы содействовали укреплению международного авторитета нашей страны. Вы являетесь автором ряда научных работ, посвященных добыче нефти. Как говорят: "Еңбегімен ер сыйлы". Ваш трудовой путь служит примером для подрастающего поколения", - подчеркнул глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев остановился на заслугах Серика Токпанова - известного врача, посвятившего всю свою сознательную жизнь укреплению здоровья нации.
Вы работаете в системе здравоохранения более 50 лет. Быть врачом - значит быть преданным своей профессии. Это сложная и кропотливая работа. За годы своей трудовой деятельности Вы провели сложнейшие операции и спасли тысячи жизней, став примером истинного служения здравоохранению. Вы внесли огромный вклад в развитие медицинской науки Казахстана. Высокая государственная награда, которую Вы сегодня удостоены, стала результатом Вашего упорного труда на благо страны, подтверждением искреннего признания и благодарности нашего народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Равиль Чердабаев и Серик Токпанов выразили признательность президенту за то, что были отмечены высокими государственными наградами.
Ранее глава государства подписал закон о госнаградах.
26.05.2025, 11:40 40461
Нарушения на 355 млрд тенге выявила Высшая аудиторская палата РК
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам аудиторских проверок, проведенных в I квартале 2025 года на 24 объектах, выявлены нарушения на 355 млрд тенге, сообщает Высшая аудиторская палата РК.
Из них:
- финансовые нарушения - 3,3 млрд;
- неэффективное использование госсредств и ресурсов - 287,6 млрд;
- недочеты планирования - 64,6 млрд.
Восстановлению подлежат 3,3 млрд тенге, из которых 1 млрд уже возвращен в бюджет. Правительству направлено 32 рекомендации, объектам проверок - 159 поручений. Их исполнение находится на контроле ВАП до полного завершения", - подчеркнули в ВАП.
В 2025 году планируется завершить порядка 30 аудиторских мероприятий.
Высшая аудиторская палата продолжает усиливать практику стратегического, риск-ориентированного подхода в государственном аудите. Итоги 2024 года подтверждают, что качественный контроль - это не только вопрос обязательного надзора как такового, но и действенный механизм возврата средств в бюджет, предотвращения нарушений и повышения доверия общества к органам государственной власти", - добавили в ведомстве.
Ранее ВАП раскритиковала исполнение бюджета за 2024 год, который корректировали 13 раз. Сумма неисполнения бюджета составила 609 миллиардов тенге.
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26.05.2025, 12:01Президент Казахстана вручил государственные награды 26.05.2025, 12:0662271Руководители таможенных служб стран ЦА и Китая провели встречу в Алматы 26.05.2025, 12:3559831Свыше 5 тысяч мошеннических объявлений заблокировано на крупных маркетплейсах Казахстана 26.05.2025, 14:3251751Назначен глава Комитета госимущества и приватизации Минфина 26.05.2025, 15:0049296Решить проблемы экологии и дорожно-транспортной сети Алматы поручил Токаев новому акиму города 21.05.2025, 19:31250856В Алматы прошел Первый форум китаеведения Центральной Азии 22.05.2025, 08:48225031По всему Казахстану зазвучат сирены 22.05.2025, 11:27219216В Алматы и Алматинской области намерены повысить тарифы на энергоснабжение 22.05.2025, 15:51213211АЗРК судится с компаниями сотовой связи 23.05.2025, 09:36191901Нападение на девушку в подъезде одного из домов в Сатпаеве попало на видео 05.05.2025, 19:28491726В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай 06.05.2025, 12:20490681Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана стали Китай, Россия и Италия 06.05.2025, 15:13488286Авиакомпанию Qazaq Air переименуют в Vietjet Qazaqstan 06.05.2025, 17:33475401Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям 05.05.2025, 17:35449601Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?