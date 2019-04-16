Назначен глава Комитета по контролю в сфере образования и науки

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Приказом министра образования и науки РК Ешенкулов Талгат Ильясович назначен на должность председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области. В 1999 году с отличием окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, в 2010 году - Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Имеет квалификации специалиста в области экономики и юриспруденции, а также степень доктора PhD по профилю "Государственное и местное управление". Является соавтором 2 учебных пособий и 19 научных статей в сфере развития системы государственного управления и образования.

В 2006–2012 годы проходил программы обучения по вопросам государственного управления и аудита в Индианском университете (США), Школе государственной политики имени Ли Куан Ю Национального Университета Сингапура, Сэндфорской школе государственной политики Университета Дьюк (США), в Голландском институте государственного управления (Гаага, Нидерланды), в Институте государственного аудита Южной Кореи.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в органах судебной системы. Занимал различные руководящие должности в Министерстве финансов, Верховном Суде, Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета. В 2007–2011 годы возглавлял департамент по защите прав детей Жамбылской области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В июле 2016 года назначен заместителем председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки. С 7 марта 2018 по 13 сентября 2018 года занимал должность вице-министра образования и науки РК на время социального отпуска основного работника. 14 сентября 2018 года назначен председателем Комитета по контролю в сфере образования и науки. С февраля 2019 года занимал должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан.

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