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Назначен глава представительства президента в парламенте РК

12.02.2022, 12:17 27586
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Амирбек Оспанбеков назначен руководителем представительства президента Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Оспанбекова Амирбека Канатбековича руководителем представительства президента Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.

 

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Президент провел оперативное совещание Совбеза

12.02.2022, 19:40 15996
Президент провел оперативное совещание Совбеза
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Под председательством президента Казахстана состоялось оперативное совещание Совета безопасности, на котором был рассмотрен ряд актуальных вопросов национальной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая мероприятие, председатель Совета безопасности Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей защиту конституционных прав граждан.
 
Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования событий "трагического января". По его словам, в настоящее время расследуется 3 024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.
 
По данным органов прокуратуры, всего под стражей находится 779 лиц. Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.

После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея ввиду недоказанность их участия в беспорядках. 

Тщательно проверяется каждое сообщение о пытках задержанных. Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания. 

Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти, пишет Акорда.
 

В каждом случае будем детально разбираться, и привлекать к ответственности только при наличии неоспоримых доказательств", - заверил генеральный прокурор.

 
По итогам совещания президентом государственным органам были даны поручения по тщательному объективному расследованию январских событий, защите прав задержанных граждан, своевременному информированию населения о ходе расследования.

Напомним, более 130 дел о превышении власти силовиками расследуется в Казахстане после январских беспорядков.
 

Арман Кырыкбаев стал заместителем акима Алматы

12.02.2022, 14:31 23801
Арман Кырыкбаев стал заместителем акима Алматы
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 12 ФЕВРАЛЯ - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан 11 февраля 2022 года заместителем акима города Алматы назначен Кырыкбаев Арман, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Арман Кырыкбаев родился 20 октября 1976 года в городе Целинограде. Является выпускником Казахской государственной академии управления, а также Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. По специальности экономист-международник. Имеет общий трудовой стаж более 25 лет в государственной службе, в сфере культуры и молодежной политики, рассказали в акмимате Алматы.
 
Трудовую деятельность начинал референтом, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан в 1996 году. 

В 1997-1999 годах - атташе посольства Республики Казахстан в Узбекистане, с 1999 по 2000 год - третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан, затем второй секретарь Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 

С 2002 по 2004 год - директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО "Корпорация ABE", в 2004-2005 годы - генеральный директор ТОО "К-МАРТ".
 
В 2005 году занимал должность заместителя акима Медеуского района, с 2005 по 2006 год - директор Государственного фонда развития молодежной политики Алматы. 

С апреля 2006 года по февраль 2008 года - директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
 
Занимал должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан, был заместителем акима Карагандинской области с января 2010 по февраль 2012 года.
 
Арман Кырыкбаев занимал пост вице-министра культуры и информации Республики Казахстан в 2012-2014 годах, был советником первого заместителя председателя партии "Нур Отан" в 2014-2015 годы. 

Также с октября 2015 года по июль 2019 года в должности заместителя акима города Алматы по вопросам внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, развития языков и др. 

Последняя занимаемая должность - секретарь партии Nur Otan.
 

Президент встретился с казахстанскими специалистами, повышающими квалификацию на предприятиях Татарстана

12.02.2022, 09:29 29796
Президент встретился с казахстанскими специалистами, повышающими квалификацию на предприятиях Татарстана
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - В рамках рабочего визита в Республику Татарстан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил крупнейшую автомобильную корпорацию России "КамАЗ", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства побеседовал со специалистами из Казахстана, которые повышают квалификацию на заводах компании КамАЗ. Рабочие, прибывшие на двухмесячное обучение, будут работать на предприятии, которое откроется в Костанае. Молодые люди поблагодарили президента за предоставленную возможность.
 

Это большой проект, который даст очень серьезный импульс развитию нашей экономики. Хорошо, что вы здесь учитесь, получаете образование, опыт", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Компания, экспортирующая машины в ближнее и дальнее зарубежье, рассматривает авторынок Казахстана как важное направление. По итогам прошлого года доля КамАЗа на рынке новых грузовиков в Казахстане достигла 42%.
 
В Казахстане уже осуществляется реализация нескольких совместных проектов. Один из них - строительство завода "KamLitKZ" по производству чугуна в индустриальной зоне города Костаная. Предприятие планируется запустить во второй половине 2024 года. По словам руководства компании, в скором времени в Казахстане будет начато производство комплектующих для машин КамАз, пишет Акорда.
 
Также президент посетил выставку продукции нефтеперерабатывающей, машиностроительной и других отраслей, являющихся драйверами экономики Татарстана.
 
Находясь в Нижнекамске, глава государства в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова посетил комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий "ТАНЕКО". Комплекс, являющийся основным перерабатывающим активом Татнефти, стал первым подобным промышленным объектом в России, построенным после распада Советского Союза.
 
Здесь он также встретился с молодыми казахстанцами, проходящими практику в компании "Татнефть", и пожелал им вернуться в страну высококвалифицированными специалистами.
 
В пресс-службе президента отметили, что недавно было подписано соглашение о сотрудничестве между Татнефтью и геологоразведочным колледжем Семея. С текущего года студенты казахстанского колледжа будут проходить практику на этом предприятии.
 
Президент Казахстана был ознакомлен с производственным процессом и продукцией комплекса. 80 процентов оборудования гигантского комплекса, построенного в 2005-2010 годах, было изготовлено в России. Проект, придавший новый импульс экономике страны, способствовал развитию строительной индустрии, проектной науки, машиностроения, инжиниринга, он также положительно сказался на занятости в смежных отраслях.
 
Комплекс включает 28 производственных установок, выпускающих 30 наименований продукции, включая автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-100, дизельное топливо, авиационный керосин, судовое топливо, базовые масла и смазочные материалы, соответствующие нормам Евро-6.
 
Руководство компании проинформировало президента о реализации проектов по строительству шинного завода в Сарани и организации производства каучука в Атырау.
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления сотрудничества между казахстанскими и российскими компаниями в рамках Евразийского экономического союза. Он также отметил, что в РК будет оказана поддержка совместным проектам с участием данных предприятий.

Ранее Токаев обсудил с президентом Татарстана пути расширения сотрудничества между республиками в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
 

Жаксылыков проверил воинские части и наградил пострадавших в результате январской трагедии военных

11.02.2022, 20:52 45286
Фото: пресс-служба МО РК
ТАЛДЫКОРГАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Комиссия под руководством министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова совершила рабочую поездку в Алматинский и Капшагайский гарнизоны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Оборонным ведомством принимаются меры по реализации первоочередных задач руководства страны по реформированию Вооруженных Сил. Основное внимание в ходе рабочей поездки было обращено на состояние боевой готовности, техническое и боевое оснащение войск, сообщает пресс-служба МО РК.
 
В частности руководитель оборонного ведомства проверил условия хранения боеприпасов на складах. Командиры доложили о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности воинских объектов и близлежащих населенных пунктов.
 
В ходе рабочей поездки в Алматинский гарнизон министр обороны генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков посетил Военный клинический госпиталь, где навестил военнослужащих, пострадавших в результате январских событий.
 
Все военнослужащие прошли полное обследование, им оказана необходимая помощь и назначено лечение. Большинство пострадавших уже выздоровели и встали в строй.
 
Министр обороны выразил благодарность за достойную службу во благо казахстанцев и вручил медали "Ел корганы" военнослужащим Вооруженных Сил подполковнику Хакиму Избакиеву, старшему лейтенанту Суннату Калжигиту, сержантам Ерболу Кендербаеву и Шалкару Кылышову, курсантам Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Рамилю Тургану и Омару Алиеву, а также военнослужащему срочной службы воинской части Национальной гвардии рядовому Мейржану Бимырзе.
 

В ходе визита в Узбекистан Смаилов обсудил ситуацию в бассейне реки Сырдарьи

11.02.2022, 19:51 47121
В ходе визита в Узбекистан Смаилов обсудил ситуацию в бассейне реки Сырдарьи
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
ТАШКЕНТ. 11 ФЕВРАЛЯ - В рамках рабочего визита в Узбекистан премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с мрезидентом РУ Шавкатом Мирзиеевым и провел переговоры с премьер-министром РУ Абдуллой Ариповым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи с Мирзиеевым Смаилов подчеркнул, что взаимодействие Казахстана с Узбекистаном является ярким примером стратегического партнерства и союзничества, основанного на доверии и взаимопонимании, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Ваш государственный визит в Казахстан в декабре прошлого года придал большой импульс развитию широкоформатного сотрудничества Казахстана и Узбекистана. Правительства двух стран плотно работают над практической реализацией достигнутых договоренностей между вами и президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Особое внимание уделяется созданию прочной и устойчивой экономической платформы наших союзнических отношений", - сказал Смаилов. 

 
Премьер-министр РК отметил высокую динамику развития двустороннего сотрудничества. 
 
Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в Центральной Азии. По итогам 2021 года объем двусторонней торговли вырос на 33% и составил 4,3 миллиарда долларов. В ближайшие годы планируется увеличить данный показатель до 5 миллиардов долларов и достичь 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе. В Казахстане и Узбекистане действуют порядка 3 тысячи совместных предприятий. 
 
Премьер-министр РК отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере машиностроения, легкой промышленности и других отраслях перерабатывающего сектора. Реализуются 5 совместных проектов в автомобилестроении, производстве сельхозтехники и текстильной отрасли. Прорабатываются 7 проектов в строительной индустрии и машиностроении на сумму порядка 365 миллионов долларов. 
 
Между странами введен механизм специальных представителей президентов по торгово-экономическому сотрудничеству. Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" на границе двух стран. 
 
В ходе переговоров Смаилова с Ариповым обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, строительной, сельскохозяйственной, текстильной, автомобилестроительной, культурно-гуманитарной и других сферах. 
 
Особое внимание уделено водохозяйственной ситуации в бассейне реки Сырдарьи и обеспечению южных регионов РК поливной водой в вегетационный период. 
 
По итогам визита подписана Дорожная карта по активизации двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу. 
 
АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" заключила с узбекским партнером рамочный контракт на закуп овощной продукции и картофеля из Узбекистана.
 
Представители деловых кругов двух стран подписали ряд коммерческих документов в сферах машиностроения, АПК и логистики на общую сумму 661 миллион долларов. 
 
В рамках поездки в Ташкент премьер-министр РК ознакомился с работой производственной зоны "Технопарк" по выпуску промышленной, технической, электронной, строительной и бытовой продукции.
 

Внесены изменения в правила проведения аукционов и закрытых тендеров

11.02.2022, 18:54 49626
Внесены изменения в правила проведения аукционов и закрытых тендеров
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Внесены изменения в постановление правительства РК от 17 октября 2014 года №1108 "Об утверждении Правил выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в порядке освежения и разбронирования", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, объект продажи на первый аукцион, закрытый тендер выставляется в срок не более 30 календарных дней с момента принятия плана оперирования или включения объекта продажи в план оперирования. В случае признания аукциона, закрытого тендера несостоявшимся, каждый последующий аукцион, закрытый тендер осуществляются через каждые 20 календарных дней до реализации объекта продажи или его снятия с аукциона, закрытого тендера.
 
Извещение о проведении аукциона, закрытого тендера публикуется продавцом за 15 календарных дней до его проведения на веб-портале реестра на казахском и русском языках.
 
Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов.
 
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке
 

Асхат Оралов поручил наладить мониторинг обращений граждан от поступления до получения окончательного решения

11.02.2022, 17:08 53071
Асхат Оралов поручил наладить мониторинг обращений граждан от поступления до получения окончательного решения
Фото: Нур Отан
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Исполнительный секретарь Nur Otan Асхат Оралов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание со всеми региональными филиалами партии, обозначив приоритеты работы на ближайший период, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, необходима мобилизация всех партийных ресурсов для качественного и своевременного выполнения задач, поставленных председателем партии Касым-Жомартом Токаевым по построению Нового Казахстана. 
 

Мы должны сплотиться вокруг курса реформ главы государства, в это непростое для нашей страны время, быть сильным ядром единомышленников президента. Сегодня единство в наших рядах необходимо как никогда. Партия Nur Otan - это институциональная опора нашей государственности и мы должны обеспечить консолидацию всех конструктивных сил в обществе, мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Для развития страны самым важным является политическая стабильность и согласие в обществе", - сказал Асхат Оралов.

 
Он отметил, что Nur Otan, прежде всего, должен защищать права и интересы рядовых членов: учителей, медиков, работников промышленных предприятий, фермеров и других. Главная задача партии - работа с людьми, знание их проблем и создание условий для их решения, обеспечение конструктивного диалога между властью и населением. 
 

Сегодня на Nur Otan возлагаются большие задачи. Поэтому мы должны пересмотреть подходы к своей деятельности. Необходимо повысить эффективность работы всех партийных органов, фракций, общественных советов. Партийные инициативы должны звучать не только в центре, но и на местах, с акцентом на первичные партийные организации. У нас свыше 4,5 тысяч первичек. Доверие к Nur Otan начинается именно в "первичках" - это основа любой политической партии, ее реальная сила. "Первички" должны стать местом живого общения партийцев, решения конкретных проблем. Вместо неактивных, неэффективных руководителей на открытых собраниях должны быть избраны лидеры, имеющие реальный авторитет", - сказал исполнительный секретарь Nur Otan.

 
Асхат Оралов также поставил ряд конкретных задач перед молодежным крылом партии Jas Otan. По его словам, важно объединить молодежь вокруг партии, создавать реально работающие "социальные лифты". 
 

Особая роль здесь отводится Jas Otan, который должен работать со всеми категориями молодежи, отойдя от формальных мероприятий. "Jas Otan" должен стать центром консолидации активной молодежи и НПО. Это должна быть каждодневная системная работа, с акцентом на неорганизованную и сельскую молодежь. К этой работе нужно привлечь Корпус молодых депутатов, состоящий из более 500 человек", - отметил Асхат Оралов. 

 
Также он подчеркнул, что на работу в филиалах должны привлекаться люди с активной гражданской позицией, прежде всего участники Президентского молодежного кадрового резерва, праймериз, из резервных партийных списков областей, городов и районов.
 

Все предвыборные обязательства должны быть исполнены в полной мере. Как сказал в своем выступлении председатель партии Касым-Жомарт Кемелевич Токаев: "Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания". Следует проанализировать реализацию региональных предвыборных программ за 2021 год по каждому населенному пункту, уделив особое внимание качеству исполнения, а результаты рассмотреть на заседаниях фракций в маслихатах всех уровней", - подчеркнул Асхат Оралов. 

 
Кроме того, он акцентировал внимание партийцев на необходимости обеспечения своевременного реагирования на насущные вопросы граждан, введения в практику их обсуждения в прямых эфирах. 
 
По его мнению, заседания фракций партии в маслихатах должны проводиться открыто, с предварительным обсуждением повестки дня с гражданами. 
 
В качестве еще одной задачи исполнительный секретарь обозначил внедрение в практику проведение отчетных встреч депутатов маслихатов с избирателями и организацию выездных заседаний по актуальным проблемам, в том числе в отдаленные населенные пункты. 
 

Со следующей недели депутаты мажилиса выезжают в регионы для встреч с населением. Прежде всего надо сделать упор на открытость встреч, не должно быть формализма. На прием граждан нужно записывать всех, кто желает встретиться с народными избранниками. В целом необходимо усилить работу общественных приемных партии. Регионами и Республиканской общественной приемной в рамках сервисной модели должен вестись мониторинг обращений граждан от поступления до получения окончательного решения", - сказал Асхат Оралов.

 

Бекхожин покинул должность председателя правления агентства "Хабар"

11.02.2022, 16:13 44936
Бекхожин покинул должность председателя правления агентства "Хабар"
Фото: Хабар
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Председатель правления Ерлан Бекхожин сложил свои полномочия в связи с окончанием срока действия его трудового договора, сообщается на сайте агентства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В АО "Агентство "Хабар" он проработал с 2019 года. 

На данный момент исполняющим обязанности председателя правления назначен Ринат Кертаев. Он был первым заместителем председателя правления АО "Агентство "Хабар".
 
 

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