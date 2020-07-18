Назначен глава управления здравоохранения СКО

Петропавловск. 17 июля. Kazakhstan Today - Кабдрахман Сактаганов, 1962 года рождения, назначен руководителем управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , последнее место работы нового главы управления - областной онкологический диспансер.

Кабдрахман Сактаганов в 1985 году закончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "лечебное дело". Имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Общественное здравоохранение", "Общая хирургия". В 2007 году ему присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.

С 1986 года работал врачом-хирургом в Первой городской объединенной больницы Петропавловска.

С 1993 года по 1996 год работал врачом-ординатором хирургического отделения.

С 1996 по 2000 год занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе в областной больнице.

С 2010 года по 2014 год возглавлял Третью городскую больницу.

С 2014 года был назначен руководителем управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства