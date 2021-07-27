Назначен главный госинспектор по использованию и охране земель РК

Фото: пресс-служба МСХ РК

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Назначен главный государственный инспектор по использованию и охране земель Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приказом исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Е. Карашукеева председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ М. Темиржанов назначен главным государственным инспектором по использованию и охране земель Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба МСХ.

В ведомстве напомнили, что 30 июня текущего года был подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений", предусматривающий возврат функций государственного контроля за использованием и охраной земель в ведомство центрального уполномоченного органа с созданием его территориальных подразделений в столице, областях и городах республиканского значения.

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