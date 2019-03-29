Назначен начальник Службы государственной охраны Казахстана

Астана. 14 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства подписал указ "О назначении Ашимбекулы А. начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

"Назначить Ашимбекулы Ардака начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в документе.





Распоряжением главы государства Ашимбекулы Ардак был освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации в связи с переходом на другую работу.





Кроме того, распоряжением главы государства временно возложено исполнение обязанностей заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации на Сарсембая Жасулана Аманжолулы - старшего инспектора Третьего управления Первого департамента Службы государственной охраны Республики Казахстан.













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