Назначен начальник ДЧС Жетысуской области

Фото: telegram/ДЧС Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 9 АВГУСТА - Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области назначен полковник Бауыржан Избасаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нового начальника ДЧС личному составу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков.
Бауыржан Избасаров родился 6 февраля 1977 года в Куртинском районе Алматинской области.
В 2003 году окончил Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени М. Сапарбаева по специальности "Юриспруденция", в 2007 году - Кокшетауский технический институт МЧС по специальности "Пожарная безопасность".
В правоохранительных органах работает с января 2002 года, начинал служебную деятельность инспектором государственного пожарного надзора пожарной части № 2 главного управления государственной противопожарной службы Южно-Казахстанской области.
За годы службы работал на различных руководящих должностях.
С 2021 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.