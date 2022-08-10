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Назначен начальник ДЧС Жетысуской области

09.08.2022, 16:10 12066
Назначен начальник ДЧС Жетысуской области
Фото: telegram/ДЧС Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 9 АВГУСТА - Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области назначен полковник Бауыржан Избасаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нового начальника ДЧС личному составу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков.
 
Бауыржан Избасаров родился 6 февраля 1977 года в Куртинском районе Алматинской области. 
 
В 2003 году окончил Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени М. Сапарбаева по специальности "Юриспруденция", в 2007 году - Кокшетауский технический институт МЧС по специальности "Пожарная безопасность".
 
В правоохранительных органах работает с января 2002 года, начинал служебную деятельность инспектором государственного пожарного надзора пожарной части № 2 главного управления государственной противопожарной службы Южно-Казахстанской области. 
 
За годы службы работал на различных руководящих должностях. 
 
С 2021 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.
 

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Смаилов доложил президенту об итогах социально-экономического развития страны

09.08.2022, 17:44 10141
Смаилов доложил президенту об итогах социально-экономического развития страны
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Алихана Смаилова об итогах социально-экономического развития страны за январь-июль 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Алихана Смаилова, за отчетный период рост ВВП составил 3,2%. Производство товаров увеличилось на 3,3%, объем услуг вырос на 2,4%. Наибольший рост показали такие отрасли, как строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и связь, сообщает Акорда. 
 
Премьер-министр проинформировал президента о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Правительство продолжает исполнение плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы.
 
Он также доложил о работе по снижению уровня инфляции, демонополизации экономики, развитию транзитно-транспортного потенциала и реализации пула инвестиционных проектов на 22,2 трлн тенге.
 
Кроме того, премьер-министр представил главе государства прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2025 годы.
 
Президент отметил необходимость продолжения структурных преобразований и демонополизации экономики, усиления поддержки предпринимательства, а также важность обеспечения повышения доходов населения.
 
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев завершил краткосрочный отпуск. 
 

Казахстан будет сотрудничать с Турцией в области военной разведки

09.08.2022, 15:17 13086
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Правительство РК утвердило постановление от 5 августа 2022 года "Об утверждении Протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Протокол был совершен в Анкаре 10 мая 2022 года. Его целью является определение обязательств, условий и порядка обмена разведывательной военной информацией.
 
Протокол предусматривает сотрудничество в следующих сферах:
 
  • взаимный обмен разведывательной военной информацией и экспертными оценками по актуальным темам;
  • мониторинг развития военно-политической обстановки в регионе (государстве), представляющем угрозу безопасности государств сторон;
  • взаимный обмен информацией в отношении международных террористических и других организаций, представляющих угрозу безопасности государств сторон.
 
Согласно документу, обмен разведывательной военной информацией будет осуществляться во время встреч военного персонала и по дипломатическим каналам. Встречи военного персонала уполномоченных органов проводятся ежегодно на ротационной основе. В состав делегации будут входить до четырех человек, если не требуются дополнительные лица. 
 
При этом в передаче разведывательной военной информации может быть отказано в случаях угрозы национальному суверенитету и безопасности государства одной из сторон или противоречия ее национальным/международным интересам.
 
Также в документе указывается, что полученная информация не может быть передана третьей стороне без письменного согласия стороны, предоставившей информацию. Документы, подлежащие обмену, не должны иметь какой-либо подписи или знака, указывающего на сторону, предоставившую информацию, если заранее не договорятся об исключениях.
 

Смаилов поручил разработать критерии оценки встречи министров и акимов с населением

09.08.2022, 13:34 14931
Смаилов поручил разработать критерии оценки встречи министров и акимов с населением
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Премьер-министр Алихан Смаилов поручил разработать критерии оценки встречи министров и акимов с населением, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерствам национальной экономики, информации и общественного развития необходимо разработать критерии оценки встреч акимов и министров с населением для оценки эффективности государственных органов", - сообщил в ходе заседания правительства Алихан Смаилов. 

 
По данным пресс-службы премьер-министра, министрам и акимам поручено повысить результативность встреч с населением, сделав акцент на оперативное решение проблемных вопросов, регулярно проводить встречи с целевыми группами. 
 
Алихан Смаилов также обратил внимание, что при формировании или уточнении проектов республиканского и местных бюджетов необходимо учитывать вопросы, поднимаемые населением на встречах.
 

В Минобороны создана комиссия по проверке заявления военнослужащей о фактах домогательства

09.08.2022, 11:44 16641
В Минобороны создана комиссия по проверке заявления военнослужащей о фактах домогательства
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Министерстве обороны РК создана комиссия по проверке заявления военнослужащей о незаконном увольнении из рядов Вооруженных сил и фактах домогательства к ней со стороны командира батальона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В срочном порядке создана комиссия, которая выехала в воинскую часть и приступила к детальному изучению произошедшего. В случае подтверждения фактов, опубликованных рядовой Ельчибаевой А.Б. в социальных сетях, виновные будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении Минобороны.

 
Ход расследования взят под личный контроль министра обороны.
 

Должностных лиц привлекли к ответственности за плохие дороги в Алматы

09.08.2022, 10:01 17966
Должностных лиц привлекли к ответственности за плохие дороги в Алматы
АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - В Алматы 5 должностных лиц привлечены к ответственности за неудовлетворительное состояние дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, заместитель начальника управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов проинформировал об итогах профилактического месячника "Безопасная дорога".
 
По его словам, выдано 55 предписаний на устранение недостатков в содержании дорог, а также дорожных сооружений. За неудовлетворительное состояние дорог 5 должностных лиц привлечены к административной ответственности по статьям 630, 631 и 632 КоАП. 
 
Вместе с тем сообщается, что на аварийно опасных участках установлено 233 дорожных знака.
 

Токаев завершил краткосрочный отпуск

09.08.2022, 09:11 19121
Токаев завершил краткосрочный отпуск
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев завершил краткосрочный отпуск, сообщила пресс-служба президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Отмечается, что сегодня президент примет премьер-министра Алихана Смаилова.
 
Напомним, глава государства находился в отпуске со 2 августа 2022 года.
 

В Алматинской и Жетысуской областях проходят учения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси

08.08.2022, 19:38 27471
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Подразделения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси отрабатывают совместные действия по поиску и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Плановое совместное тактико-специальное учение организовано в центре горной подготовки и на учебном полигоне "Коктал", сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Под руководством инструкторов Сил специальных операций Казахстана военнослужащие из Беларуси совершают горные восхождения и перевальные походы, отрабатывают вопросы подготовки и ведения специальных действий в горах.
 

Учение проводится в рамках двустороннего сотрудничества между военными ведомствами Казахстана и Беларуси. Оно нацелено на совершенствование слаженности органов управления, выработку умений совместного планирования, повышение индивидуальной и групповой выучки личного состава подразделений специального назначения", - подчеркнул руководитель учения полковник Айдар Слямгалиев.

 
Особое внимание уделяется совершенствованию навыков спецназовцев в тактико-специальной и огневой подготовке, военной топографии, умению выживать в сложных условиях высокогорья.
 
Совместные учения на территории РК продлятся до 21 августа и завершатся этапом боевой стрельбы.
 

Премьер-министр дал поручения по реализации проекта G4 City в Алматинской области

08.08.2022, 19:19 23911
Премьер-министр дал поручения по реализации проекта G4 City в Алматинской области
Фото: песс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации проекта G4 City в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники совещания обсудили мероприятия по созданию специальной экономической зоны, разработке градостроительных документов и вопросы заключения инвестиционного резидентства, сообщает пресс-служба главы кабмина. 
 
Премьер-министр поручил ускорить сроки утверждения концепции генерального плана по развитию города G4 City.
 

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