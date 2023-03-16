15.03.2023, 10:53 66751
Назначен начальник службы протокола президента РК
Токаев подписал соответствующее распоряжение
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Ашима начальником службы протокола президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба президента РК.
Распоряжением главы государства Дмитрий Михно освобожден от должности начальника службы протокола президента РК, информирует Акорда.
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16.03.2023, 18:55 3511
Токаев: трагедия Турции - это трагедия всех тюркских народов
Фото: Акорда
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Анкара. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь", сообщает пресс-служба Акорды.
Сегодня мы собрались в Анкаре в связи с разрушительным землетрясением, ставшим для братской Турции настоящей трагедий и унесшим тысячи человеческих жизней. Хочу вновь выразить соболезнования родным и близким погибших, а также всему турецкому народу", - сказал Токаев.
Президент РК отметил, что трагедия Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, - это трагедия всех тюркских народов.
У казахов есть поговорка "разделенное горе становится меньше". Наш народ никогда не оставался в стороне, когда близкие переживали тяжелые времена. Народ Казахстана безотлагательно протянул руку помощи турецким братьям. Оперативно были направлены спасатели и врачи. В поисково-спасательных операциях были задействованы самые опытные, квалифицированные специалисты, оснащенные необходимым оборудованием. Братской стране была оказана гуманитарная и финансовая помощь", - сказал глава государства.
Он добавил, что разрушительное землетрясение не оставило равнодушными и наших граждан, которые поддержали братский турецкий народ в беде.
У казахов есть хорошая традиция Асар. Вместе люди протягивают руку помощи нуждающимся. Многие волонтеры из Казахстана откликнулись, приехали в Турцию и работали не покладая рук. Это настоящие патриоты и люди с большой душой. Активное участие волонтеров - это крайне важное дело. Поэтому я приглашаю всех представителей стран ОТГ к участию в форуме волонтеров, который пройдет в этом году в Астане", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана добавил, что казахстанская сторона готова построить социальный объект в зоне бедствия.
Уверен, что это послужит знаком нашей искренней заботы о братском турецком народе", - отметил глава государства.
Президент Казахстана подчеркнул, что в самый критический момент тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость.
Пусть крепнет наше единство и становится прочнее наше сотрудничество, которое всегда опирается на взаимную поддержку", - сказал он.
Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на важность темы саммита "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь". Сегодня рост числа природных и техногенных катастроф становится одной из наиболее актуальных международных проблем.
В столь сложный период Казахстан является активным участником гуманитарных усилий. Наша страна всегда оказывает помощь государствам, пострадавшим от стихийных бедствий", - сказал Токаев.
По словам главы государства, мы не ограничиваемся оказанием материальной и продовольственной гуманитарной помощи. Казахстан также направляет спасателей и готов к активному участию в ликвидации последствий стихийных бедствий.
Токаев также добавил, что тюркским странам крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Нужно также укреплять взаимодействие между Секретариатом ОТГ и ее участниками.
Первое. Мы должны объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам. Поэтому предлагаю в рамках Организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы. Этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана. Считаю целесообразным придать совместным силам статус Секретариата Гражданской защиты Организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия", - сказал президент Казахстана.
Второе. Землетрясение в Турции показало необходимость координации действий по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что об этом четко говорится и в концепции "Видение тюркского мира -2040".
Поэтому важно повышать готовность поисково-спасательных служб. Предлагаю разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ. Эта мера позволит оперативно реагировать в критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийных бедствий", - сказал президент РК.
Третье. Актуальным является обмен информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуацией между спасательными службами.
Этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы "Қазқұтқару". Приглашаю спасательные службы государств - членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предлагаю организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы", - сказал глава государства.
Президент Казахстана отметил, что в условиях сложной геополитической и экономической ситуации в мире очень важно укрепление сотрудничества тюркского мира.
Тем самым наша Организация демонстрирует, что заняла достойное место на международной арене. Нашим странам необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Это одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана", - сказал Токаев.
Он пригласил участников саммита принять участие в 10-ом юбилейном саммите ОТГ, который пройдет в октябре этого года в священном Туркестане.
Казахстану этой осенью также перейдет председательство в Организации тюркских государств. Мы планируем провести ряд значимых мероприятий в этот период", - сказал глава государства.
Напомним, почти 48 тысяч человек погибли в результате разрушительных землетрясений в Турции в феврале.
Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
16.03.2023, 13:46 15281
Расходы бюджета за 5 лет выросли на 120%: спикер сената призвал министров проявлять финансовую дисциплину и экономию
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во время рассмотрения республиканского бюджета спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что за последние 5 лет доходы республиканского бюджета без учета трансфертов выросли примерно на 66%, за это же время расходы увеличились на 120%.
У нас двукратное опережение роста расходов, нежели доходов. В этой связи понятно и логично, что правительство берет эти деньги или из Национального фонда, или за счет увеличения дефицита бюджета. В этом уточнении бюджета мы видим, что дефицит бюджета остался на прежнем уровне, соответственно, значит, из Нацфонда. Ну других-то источников нет. Или надо увеличивать налоговую базу", - сказал он.
Для решения этой проблемы Маулен Ашимбаев призвал министров проявлять финансовую дисциплину и экономию.
В этой связи основной месседж в том, что нам всем нужно приходить к финансовой дисциплине, тратить только на стратегические какие-то расходы средства Национального фонда и в целом иметь реалистичную стратегию увеличения активов Национального фонда. Как и за счет чего эти активы увеличивать, если мы по 4 триллиона будем брать денег?" - сказал спикер сената.
Он отметил тенденцию уменьшения средств Национального фонда.
За последние 8 лет средства нашего Нацфонда уменьшились с 73 до 57 миллиардов долларов США, то есть тенденцию мы видим на уменьшение. Может быть, год-два есть немножко стабилизация, но в то же время задача стоит на увеличение до 100 миллиардов долларов США. Задача - максимально увеличивать Нацфонд... В этой связи, наверное, в целом нам всем нужна финансовая дисциплина в предстоящий период. Сейчас придут новые депутаты мажилиса с новой повесткой, новые партии, будут просить деньги. Понятно, что у них свои задачи, они должны избирателям показать свою работу. Но у нас сегодня достаточно непросто с точки зрения использования средств Нацфонда и в целом развития экономики, поэтому все должны приходить к финансовой дисциплине", - заявил спикер сената.
Также он отметил, что в этом году будет сильным инфляционное давление.
Ранее сообщалось, что в Казахстане прогнозируется замедление инфляции до 9-12% к концу года.
15.03.2023, 17:06 51041
Президент Казахстана подписал ряд законов
Фото: Акорда
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства".
Также президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" и закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений".
Кроме того, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" и закон "О ратификации соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок".
Ранее сообщалось, что Токаев подписал законы об органах военной полиции и организации обороны.
15.03.2023, 12:49 60556
Токаев заявил о необходимости выработки мер по предупреждению угроз нацбезопасности
Фото: Акорда
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе очередного заседания Совета безопасности Республики Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, сообщает Акорда.
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исполнения плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.
Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.
По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов.
14.03.2023, 20:53 88806
Принят документ о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики государств - членов ШОС
Документ позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество, в том числе и технологическое, в секторе новых видов топлива
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 14 марта в формате видео-конференц-связи с участием министра энергетики РК Болата Акчулакова состоялось третье совещание министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Индии, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
В онлайн-формате приветственное слово озвучил Хардипа Сингх Пури, министр нефти и природных ресурсов, жилищного строительства и городских дел Индии.
В рамках заседания был принят документ о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики государств - членов ШОС "Совместное заявление по новым видам топлива и моделированию в энергетическом секторе". Документ позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество, в том числе и технологическое, в секторе новых видов топлива с целью объединения усилий развивающихся стран - производителей и потребителей топлива, а также поспособствует разработке инклюзивной энергетической политики и постановке целей по преобразованию энергетических систем.
В своем выступлении Болат Акчулаков отметил, что по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстаном разрабатывается энергетическая стратегия ШОС. Документ будет включать в себя основные направления дальнейшего сотрудничества в энергетической отрасли государств - членов ШОС до 2030 года.
Председательство в органах ШОС в июне 2023 года переходит к Казахстану от Индии. В этой связи министр энергетики РК Болат Акчулаков пригласил коллег из профильных министерств государств - членов ШОС принять участие в энергетическом форуме ШОС, который состоится в октябре 2023 года в Астане.
Очередное заседание министров энергетики государств - членов ШОС запланировано к проведению в июне 2024 года.
Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином отметил, что Тегеран придает большое значение взаимодействию со странами ШОС. По словам президента, государства - члены этой организации обладают богатыми природными ресурсами и обширными территориями, что позволяет ШОС играть заметную роль в системе международных отношений и эффективно противостоять однополярности. Эксперты полагают, что процесс вступления исламской республики в ШОС может быть завершен уже в 2023 году. Аналитики подчеркивают, что присоединение Ирана значительно укрепит позиции ШОС, расширит возможности для сотрудничества и позволит лучше противостоять внешнему давлению, причем от этого выиграют все стороны.
14.03.2023, 19:17 92206
Скандал с арестованным имуществом "Роскосмоса" на Байконуре прокомментировал Мусин
Сейчас для урегулирования ситуации проводятся переговоры, однако это не значит, что решение принято окончательно, скорее всего, судебные процессы будут продолжаться
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал скандал на Байконуре, связанный с арестом имущества Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
По решению суда с российского АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" взыщут более 13 миллиардов 684,5 миллиона тенге в пользу АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек", - цитирует министра Sputnik.
По данным "Казинформ", Мусин сообщил, что сейчас для урегулирования ситуации проводятся переговоры, однако это не значит, что решение принято окончательно. Скорее всего, судебные процессы будут продолжаться.
Сейчас, насколько знаю, руководство предприятия ЦЭНКИ находится в Казахстане, они проводят переговоры с компанией и должны процедуры (быть) продолжены на уровне суда МФЦА. Судебное решение было о взыскании суммы, я не помню точно, какой, где-то в районе 1 млрд тенге или 2 млрд рублей", - сообщает со ссылкой на Мусина Tengrinews.
Как сообщает Sputnik, дочерняя компания "Роскосмоса" должна была провести оценку воздействия на окружающую среду. Поскольку эту часть работ поставщик так и не выполнил, СП "Байтерек" обратилось в суд с требованием взыскать с АО "ЦЭНКИ" ее фактическую стоимость. Суд МФЦА удовлетворил соответствующий иск в ноябре 2022 года, АО "ЦЭНКИ" получило извещение о возбуждении исполнительного производства в январе 2023-го. Поскольку российское предприятие, очевидно, не стало выплачивать сумму взыскания добровольно, в рамках исполнительного производства его имущество в Казахстане арестовали.
По данным российских СМИ, возникший конфликт может привести к уходу России с Байконура, так как запрет на использование ресурсов и проведение финансовых операций затормаживает приоритетное направление работы на Байконуре - строительство новой стартовой площадки для ракеты "Союз-5", - пишет Tengrinews.
14.03.2023, 18:46 91691
Глава государства принял акима Алматинской области
Султангазиев проинформировал Токаева о реализации противопаводковых мер
Фото: Акорда
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о ходе выполнения его поручений по обеспечению роста экономики региона, повышению качества жизни и доходов населения, а также развитию нового областного центра, сообщает пресс-служба Акорды.
Как сообщил Марат Султангазиев, в 2022 году сохранена устойчивая динамика роста по всем ключевым направлениям социально-экономического развития. Создано 37,2 тысячи рабочих мест, 26,3 тысячи из которых - постоянные.
Глава государства был проинформирован о реализации противопаводковых мер, обеспечении безопасности населения и хозяйственных объектов, минимизации возможного ущерба от природных катаклизмов.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о разработке проекта комплексного плана развития областного центра до 2030 года.
Аким также доложил о ходе весенних полевых работ, решении проблем дачных массивов, реконструкции инженерной инфраструктуры и возврате неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в госсобственность.
В завершение президент поручил продолжить совместно с центральными государственными органами системную работу по проработке плана развития Қонаева, а также выполнение задачи по сбалансированному территориальному развитию региона.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев принял послов России и Китая Алексея Бородавкина и Чжан Сяо.
14.03.2023, 17:51 93986
Свыше 130 тысяч тонн сахара планируют произвести в 2023 году в Жетысуской области
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Талдыкорган. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
В ходе встречи особое внимание было уделено мерам, направленным на развитие агропромышленного комплекса, в том числе возврату неиспользуемых земель и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот, а также повышению урожайности за счет применения инновационных агротехнологий и восстановления ирригационных сетей.
На постоянном контроле находится развитие сахарной отрасли. Работы по запуску Аксуского сахарного завода близки к завершению. В текущем году на предприятии планируется переработать до 40 тысяч тонн сахарного тростника. Всего в регионе в 2023 году будет произведено до 132 тысяч тонн сахара, что позволит полностью покрыть потребности области и обеспечить поставки в другие регионы страны. К 2026 году планируется увеличить в два раза площади посева сахарной свеклы", - доложил Исабаев.
Главе государства также была представлена информация о ходе строительства жилья, поддержке малого и среднего предпринимательства, состоянии дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжении региона. На сегодня в области Жетісу газифицировано 22 населенных пункта, доступ к газу имеют 288 тысяч жителей. До конца текущего года к газу будет подключено еще 20 населенных пунктов.
Кроме того, до 2025 года в области запланировано строительство 23 новых школ, из них 10 - в рамках национального проекта "Комфортная школа". В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года планируется построить 59 объектов, а также ввести 57 блочно-модульных пунктов за счет средств местного бюджета.
Президенту также было доложено о развитии специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота". На территории СЭЗ запланировано строительство индустриального парка.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму эффективно использовать имеющийся потенциал области Жетісу в сферах туризма, транспорта и логистики для привлечения инвестиций. Глава государства подчеркнул важность развития в регионе агропромышленного комплекса и сахарной отрасли, а также продолжения работы по возврату неиспользуемых сельхозземель.
Ранее сообщалось, что сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге по оборотным схемам. По данным Министерства сельского хозяйства, общая суточная мощность сахарных заводов Казахстана составляет 8,7 тысячи тонн по переработке сахарной свеклы и 2,4 тысячи тонн по тростниковому сырцу. При этом годовое потребление сахара в стране составляет 530-550 тысяч тонн, обеспечение за счет отечественного сырья - менее 10%. Также в Казахстане увеличили субсидии на выращивание сахарной свеклы.
Меры были приняты после возникшего в прошлом году "сахарного" ажиотажа. Супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. За год цены на сахар выросли на 61%.
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