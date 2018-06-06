Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
6 июня 2018
  • 22
  • :
  • 02
Новости регионов
26º Переменная облачность
днем 32º    ночью 26º
17:00
.
Aнонс

Назначен новый вице-министр финансов РК06.06.2018
Государство  17:21

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Министерстве финансов РК представили нового вице-министра Руслана Енсебаева, который будет курировать вопросы цифровизации госфинансов, передает Kazakhstan Today.

"Постановлением правительства Республики Казахстан от 6 июня 2018 года Руслан Енсебаев назначен вице-министром финансов Республики Казахстан", - сообщили в Минфине РК.

Руслан Енсебаев родился в 1981 году в поселке Степняк Акмолинской области.

В 2005 году окончил институт управления, в 2013 году - Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, в 2016 году - Международный университет информационных технологий.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом РГП "Центр информатизации финансовых систем".

Занимал руководящие должности в АО "Национальные Информационные технологии", АО "Казахтелеком", АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".

С июня 2017 года занимал должность председателя правления АО "НИХ "Зерде".
Просмотров: 2962
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
06.06.2018   19:10
Назначен вице-министр здравоохранения РК
06.06.2018   18:43
Президент РК подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области"
06.06.2018   17:21
Назначен новый вице-министр финансов РК
06.06.2018   12:28
Президент Казахстана обсудил с главой ЕБРР перспективы реализации совместных проектов
05.06.2018   20:45
В Южном Казахстане обсуждают перенос областного центра в Туркестан с присвоением Шымкенту особого статуса
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today