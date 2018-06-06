Назначен новый вице-министр финансов РК

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Министерстве финансов РК представили нового вице-министра Руслана Енсебаева, который будет курировать вопросы цифровизации госфинансов, передает Kazakhstan Today.
"Постановлением правительства Республики Казахстан от 6 июня 2018 года Руслан Енсебаев назначен вице-министром финансов Республики Казахстан", - сообщили в Минфине РК.
Руслан Енсебаев родился в 1981 году в поселке Степняк Акмолинской области.
В 2005 году окончил институт управления, в 2013 году - Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, в 2016 году - Международный университет информационных технологий.
Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом РГП "Центр информатизации финансовых систем".
Занимал руководящие должности в АО "Национальные Информационные технологии", АО "Казахтелеком", АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".
С июня 2017 года занимал должность председателя правления АО "НИХ "Зерде".
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