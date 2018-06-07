Назначен новый вице-министр информации и коммуникаций РК

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Назначен новый вице-министр информации и коммуникаций РК06.06.2018
Государство  21:05

Астана. 6 июнь. Kazakhstan Today - Динара Щеглова назначена вице-министром информации и коммуникаций РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Щеглова Динара Ринатовна назначена на должность вице-министра информации и коммуникаций РК.


Динара Щеглова родилась в 1982 году в городе Семее Восточно-Казахстанской области. В 2004 году окончила Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, в 2007 году - Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, в 2012 году - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.

По специальности - бакалавр менеджмента, информационных систем.

Трудовую деятельность начала в 2001 году. В различные годы работала в коммерческих структурах.

В 2008–2009 годы работала консультантом представительства Всемирного банка в РК.

С 2011 по 2018 годы - главный менеджер, директор департамента сервисной модели информатизации, управляющий директор, советник председателя правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С января 2018 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя правления АО "НИХ "Зерде".
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