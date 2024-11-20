Назначен новый аким Илийского района

С 2022 года по настоящее время она является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва

Фото: акимат Алматы

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Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева исполняющим обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города назначена Асия Аканова, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.





Асия Аканова окончила University College London, а также Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова, докторантуру по специальности "общая медицина". Также окончила обучение в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности "местное и государственное управление".





Трудовую деятельность Асия Аканова начала в 2011 году, работая лаборантом и методистом, доцентом кафедры семейной медицины КазНМУ, а позже заведующей кафедрой. В период с 2018 по 2020 год занималась открытием и руководством Центра активного долголетия в Алматы. С 2022 года по настоящее время она является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва. Вместе с тем до сегодняшнего дня она продолжает научно-педагогическую деятельность в качестве доцента кафедры семейной медицины КазНУ имени аль-Фараби.



