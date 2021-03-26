Назначен новый аким Кокшетау

КОКШЕТАУ. 25 марта - Бауржан Гайса назначен новым акимом города Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата акимом города Кокшетау назначен Гайса Бауржан Сейткалиевич", - сообщает пресс-служба акимата города Кокшетау.
До настоящего времени Гайса Бауржан занимал должность акима Зерендинского района Акмолинской области.
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