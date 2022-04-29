Назначен новый аким Кызылорды

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Глава государства принял участие в работе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство народа - основа обновленного Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил символичность проведения сессии Ассамблеи перед Днем единства народа Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды

Единство, согласие и мир - наши незыблемые ценности. Мы ясно осознали их значимость во время январских событий. Теперь трагические дни позади. Со временем мы придем к пониманию опасности, с которой столкнулись. По сути, мы могли утратить свою государственность. Наш народ должен извлечь уроки из январской трагедии. Мы должны сделать все возможное, чтобы подобные события больше не повторились", - сказал президент.

Глава государства указал на напряженную геополитическую обстановку, которая приводит к появлению новых вызовов. По его мнению, в нынешней ситуации особое внимание должно быть уделено укреплению гражданской идентичности и воспитанию духа патриотизма.

Мы никогда не отступим от нашего главного принципа "единство - в многообразии". Мы должны воспитывать молодое поколение настоящими патриотами. При этом нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал безусловной заслугой Ассамблеи то, что за годы своего существования она способствовала укреплению гражданского единства.

Уверен, в новых реалиях АНК по-прежнему будет служить прочной институциональной опорой нашей политики мира и согласия. Задачи сегодняшней сессии - определить место и роль Ассамблеи в реформе политической системы и наметить вектор ее дальнейшего развития. Мы исходим из того, что фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип "мы разные - мы равные", - сказал глава государства.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев определил три основных приоритета деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Первый из них - усиление роли АНК в реализации политических реформ.

Упразднение квоты АНК в мажилисе снимает целый ряд существующих вопросов, касающихся соблюдения демократических избирательных стандартов. При этом сенаторы от Ассамблеи будут эффективно представлять всю совокупность интересов этнических групп Казахстана на основе общенациональной интеграции и этнокультурного многообразия. Такая модель адекватно отражает международную практику и специфику парламентской системы Казахстана", - сказал президент.

Глава государства предложил выработать эффективные и прозрачные процедуры отбора кандидатов от АНК в депутаты сената. Все эти вопросы должны найти отражение в обновленном законе "Об Ассамблее народа Казахстана".

Реформа партийной и избирательной систем открывает новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах. Прогнозируется появление новых партий, охватывающих практически весь электоральный ландшафт. Уверен, что партийные списки, а также выборы кандидатов по одномандатным округам будут реально отражать этническое многообразие Казахстана. Вместе с тем ни в коем случае нельзя допустить политизации межэтнического фактора, нездоровых и даже провокационных дискуссий на эту тему", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В этом направлении он считает необходимым проведение широкой разъяснительной работы со стороны Ассамблеи.

Принципиально важно, что представители всех этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном. Это наше огромное достижение за годы независимости, и мы обязаны его всесторонне укреплять. Громкое звучание в партиях голосов тех, кто выступает за мир и согласие, единство народа, имеет крайне важное значение в новых политических реалиях", - отметил глава государства.

Вторым приоритетом в речи названо усиление информационной работы и активизация общественного потенциала АНК. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны, входя в публичное поле, руководствовался нашими национальными интересами и принципами казахстанского патриотизма.

Недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан. А такие провокации, к сожалению, происходят, чему мы являемся свидетелями. Но надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нужно помнить, что мир и единство - это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть", - заявил президент.

Глава государства призвал широко распространять уникальную информацию, отражающую разнообразие нашей культуры, тесно работать с расширяющейся казахскоязычной аудиторией. По его мнению, очень важно рассказывать на государственном языке о вкладе других этносов в развитие Казахстана. СМИ, работающие в этом направлении, получат поддержку.

Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение в следующем месяце первого заседания новой диалоговой площадки, которая призвана консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны.

Она станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав Курултая войдут депутаты, члены АНК, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы. Ассамблея должна эффективно работать совместно с Национальным курултаем. Потому что в конечном счете у них общие цели. В масштабных преобразованиях активное участие должна принимать и молодежь. Вчера впервые прошла молодежная сессия Ассамблеи народа Казахстана. Необходимо внимательно изучить ее рекомендации", - сказал глава государства.

Третий приоритет - усиление правозащитной деятельности. В этом направлении Ассамблея приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации.

Нужно создать учебный центр этномедиации, организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство государственных служащих районного уровня. Поручаю министерствам информации и общественного развития, образования и науки совместно с Академией госуправления, секретариатом АНК и другими уполномоченными органами представить системные предложения по данному вопросу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан вступил на путь решительных преобразований во всех сферах жизни. В связи с этим инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны.

Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй Республикой. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный совет, который в скором времени вынесет свой вердикт", - отметил президент.

Он полагает, что разработанные поправки, имеющие историческое значение, означают новый этап в развитии нашей государственности.

Когда мы только приступили к осуществлению этих реформ, предполагалось, что проект изменений и дополнений в Конституцию будет рассмотрен парламентом. Данная процедура закреплена в действующем законодательстве. Предстоящие масштабные и значимые преобразования окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому я предлагаю провести республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Референдум - это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Затем был принят Конституционный закон "О республиканском референдуме", который тем не менее ни разу не был применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления. Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент вновь указал на то, что Новый Казахстан - это, по сути, Справедливый Казахстан.

Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в динамично меняющемся мире. Без вовлеченности всех граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономические рычаги не способны привести нас к цели обновления страны. Для построения Нового Казахстана нам требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей. Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму, коррупции и компрадорству. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона. Законы - не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан. Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь", - отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на формировании культуры диалога и укреплении взаимопонимания и доверия в обществе. По его словам, все это необходимо для светлого будущего страны и благополучия народа.

Мы должны принимать и понимать друг друга, невзирая на различия во взглядах и убеждениях. Искать точки соприкосновения и укреплять, возвеличивать то, что нас объединяет. Наш принцип "разные взгляды, но единая нация" незыблем. Недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства, а вместо дружбы и сплочения насаждались взаимная неприязнь и язык вражды", - сказал президент.

Глава государства призвал жестко пресекать любые проявления нетерпимости и разделения на "своих" и "чужих". Президент убежден, что народ Казахстана должен сохранить и укрепить свое единство, только общими усилиями мы сможем построить Новый Казахстан.

Мы обязательно реализуем все наши планы. Я уверен в этом. Мы вместе построим Вторую Республику, вместе приведем к процветанию Новый Казахстан! Наше государство станет справедливым и развитым, обеспечивающим равные возможности каждому гражданину! В заключение хочу поздравить вас с наступающим Днем единства народа Казахстана и праздником Ораза айт!" - подытожил свою речь Касым-Жомарт Токаев.