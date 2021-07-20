Назначен новый аким Павлодара

ПАВЛОДАР. 19 ИЮЛЯ - Новым акимом Павлодара назначен Асаин Байханов. Ранее он в течение полутора лет занимал должность заместителя акима Павлодарской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Прежний аким города Абылкаир Скаков сразу обозначил перед новым градоначальником основные приоритеты в работе. Он отметил, что из-за неэффективного планирования бюджета и госзакупок в городском акимате был провален конкурс на борьбу с гнусом и есть серьезные пробелы по срокам ремонта дорог и благоустройства. Много вопросов у главы региона и по качеству подрядных работ, контроль за которым он потребовал ужесточить", - сообщает агентство Хабар .

Акимат города должен быть таким местом, где знают о городских проблемах и решают их быстро, мобильно, эффективно. Но на деле нередко выходит так, что здесь упускают время и приходится подключаться мне, моим заместителям или руководителям областных управлений. Областной акимат не может подменять собой городской акимат. Поручаю взять эти вопросы на личный постоянный контроль: своевременное выявление проблем, проактивное реагирование на них, тотальный контроль над работой подрядчиков, эффективное планирование проведения госзакупок. Кроме того, в приоритете должны быть и вопросы подготовки к отопительному сезону", - заявил Скаков.

43-летний Асаин Байханов - выпускник Павлодарского университета по специальности "экономика и менеджмент".

В 2005–2006 годах проходил обучение в Корпоративном центре повышения квалификации немецкого международного банковского холдинга ProCredit Holding AG и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

В 2017 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Работал в ЕБРР, занимал различные руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, в том числе исполнительного директора ЗАО "ПроКредит Украина" в Киеве.

В 2007 году Байханов вернулся в Казахстан и занял должность заместителя председателя правления АО "Нурбанк".

С 2009 по 2015 годы Асаин Байханов занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве: запускал и развивал несколько успешных проектов в сфере животноводства и растениеводства, а также в сфере логистики и грузоперевозок в Алматы и Алматинской области.

С 2015 по 2020 годы работал в холдинге "КазАгро".

С марта 2020 года до нового назначения занимал должность заместителя акима Павлодарской области, курировал вопросы сельского хозяйства, развития сельских территорий, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, земельных отношений и т.д.

Прежний аким Павлодара Ержан Иманслям назначен главой Павлодарского района.

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