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Назначен новый аким Павлодара

19.07.2021 11854
Назначен новый аким Павлодара
ПАВЛОДАР. 19 ИЮЛЯ - Новым акимом Павлодара назначен Асаин Байханов. Ранее он в течение полутора лет занимал должность заместителя акима Павлодарской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Прежний аким города Абылкаир Скаков сразу обозначил перед новым градоначальником основные приоритеты в работе. Он отметил, что из-за неэффективного планирования бюджета и госзакупок в городском акимате был провален конкурс на борьбу с гнусом и есть серьезные пробелы по срокам ремонта дорог и благоустройства. Много вопросов у главы региона и по качеству подрядных работ, контроль за которым он потребовал ужесточить", - сообщает агентство Хабар

 

Акимат города должен быть таким местом, где знают о городских проблемах и решают их быстро, мобильно, эффективно. Но на деле нередко выходит так, что здесь упускают время и приходится подключаться мне, моим заместителям или руководителям областных управлений. Областной акимат не может подменять собой городской акимат. Поручаю взять эти вопросы на личный постоянный контроль: своевременное выявление проблем, проактивное реагирование на них, тотальный контроль над работой подрядчиков, эффективное планирование проведения госзакупок. Кроме того, в приоритете должны быть и вопросы подготовки к отопительному сезону", - заявил Скаков. 

 
43-летний Асаин Байханов - выпускник Павлодарского университета по специальности "экономика и менеджмент". 
 
В 2005–2006 годах проходил обучение в Корпоративном центре повышения квалификации немецкого международного банковского холдинга ProCredit Holding AG и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 
 
В 2017 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. 
 
Работал в ЕБРР, занимал различные руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, в том числе исполнительного директора ЗАО "ПроКредит Украина" в Киеве. 
 
В 2007 году Байханов вернулся в Казахстан и занял должность заместителя председателя правления АО "Нурбанк". 
 
С 2009 по 2015 годы Асаин Байханов занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве: запускал и развивал несколько успешных проектов в сфере животноводства и растениеводства, а также в сфере логистики и грузоперевозок в Алматы и Алматинской области. 
 
С 2015 по 2020 годы работал в холдинге "КазАгро". 
 
С марта 2020 года до нового назначения занимал должность заместителя акима Павлодарской области, курировал вопросы сельского хозяйства, развития сельских территорий, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, земельных отношений и т.д. 
 
Прежний аким Павлодара Ержан Иманслям назначен главой Павлодарского района.
 

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